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市值排名最高的企業表現落後給大盤

馬斯克（Elon Musk）旗下火箭公司SpaceX掛牌上市後，市值已經達到約2.5兆美元大關，成為美股市場的新一顆耀眼明星。不過，有專家提醒投資人，規模更大並不一定意味著更好。根據《MarketWatch》報導，對於SpaceX股票是否具備投資吸引力的討論中，企業市值規模與股市表現之間的基礎關係往往被忽略了。然而，歷史經驗告訴大家，市值排名位居頂端的企業，規模龐大這件事實本身，通常就足以成為未來成長的阻力。投資顧問公司「研究附屬機構」（Research Affiliates）曾對市場估值最高的一批股票進行了研究，該公司構建了一個虛擬的投資組合，每年固定持有全球市值前10大的企業。從1980年底到2020年底的40年間，該批全球市值前10大企業的合理年化報酬率，落後給全球股票投資組合達1.8個百分點。今年截至6月12日止，在2025年底時市值排名前10大的美國股票，平均下跌了0.3％，而同期標普500指數則上漲了8.5％。這類最大型股票難以跟上大盤步伐的原因，在於它們平均而言都遭到高估。因為估值過高，正是推高一檔股票市值排名的主因。這也是銳聯資產管理在幾年前推出另一種「基本面指數（fundamental indexes）」的原因，基本面指數不以市值來決定成分股權重，而是依據帳面價值、營收、現金流、股利與庫藏股回購等基本面指標，也就是根據企業「經濟實質意義」而非「投資人情緒」，來為股票分配權重。而根據銳聯資產管理編制的美國大中型股的指數中，SpaceX 僅排名第 520位。