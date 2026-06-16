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數位支付公司Visa今（16）日宣布，與台灣大哥大簽署策略合作備忘錄（MOU），共同為台灣代理式商務（Agentic Commerce）交易建立安全支付框架，未來消費者可望授權AI代理於購物流程中自主完成商品挑選、比價到結帳等完整消費流程，打造更智慧體驗。代理式商務正為數位商務注入動能，根據Visa最新數據，AI代理式商務市場規模預計於2030年達到1.7兆美元，並以67% 的年複合成長率（CAGR）持續增長。作為未來規模化的初期試點，雙方將以台灣大哥大myfone網路門市作為首波試點，透過Visa智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）導入Trusted Agent Protocol（TAP）安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理，並支援由AI代理發起的交易，為AI商務建立安全且可信賴的基礎。myfone網路門市擁有電信申請、3C 購物等多元服務，將作為AI代理商務試點場域，推動AI代理於實際商務環境中的交易與支付應用測試，未來，消費者可望授權AI代理於購物流程中自主完成商品挑選、比價到結帳等完整消費流程，進一步打造更智慧、流暢且貼近消費者需求的商務體驗。其中，由台灣大哥大、台北富邦銀行與Visa共同推出的「Open Possible」聯名信用卡，將於限定測試環境中，由特定用戶率先體驗AI代理發起的交易服務，並驗證交易於真實消費場景中的應用可行性與使用體驗，提前為未來AI代理支付場景與次世代智慧商務體驗進行布局。Visa 亞太區總裁康軒誠（Stephen Karpin）表示，AI正快速改變支付生態，代理式商務也將成為全球商務的重要轉折。Visa長期引領支付創新，30年前便已開始導入AI技術，過去五年間也投入超過120億美元於支付基礎建設，致力為下一世代商務打造兼具全球規模與高安全性的支付環境。他說，很高興能與台灣大哥大攜手，透過合作AI代理商務電信服務場景，推動 AI代理商務在台灣落地，為台灣數位支付、AI應用與未來商務生態發展建立重要里程碑。台灣大哥大總經理林之晨則表示，Agentic Commerce要從概念走向真實消費場景，關鍵不只在技術本身，更在於支付信任、金融服務與消費生態系的深度整合。台灣大長期耕耘1700萬用戶的信任關係，透過電信服務、momo電商與新科技事業建立真實的消費場景，並將AI深度應用於網路維運、客服、資安與數位服務等多元領域。為推動AI代理商務落地建立了重要的戰略基礎，這是台灣大的AI生態圈前進Agentic Commerce版圖中重要一步。