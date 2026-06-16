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2026年世界盃火熱開打，全球48支勁旅共同角逐最終的大力神盃。其中，衛冕軍阿根廷的一舉一動皆是全球焦點。即將滿39歲的超級球王梅西（Lionel Messi），本屆預計迎來世界盃的最後一舞。英國媒體《太陽報》近日拋出一項震撼數據，指出如今的阿根廷已正式脫離「梅西依賴症」，即使球王不在場上，這支南美勁旅依舊可以展現出無懈可擊的統治力。數據顯示，在功勳主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）執教期間，阿根廷在梅西出場的70場比賽中取得53勝11平6負，勝率高達76%；而在梅西缺席的24場比賽中，阿根廷依然斬獲18勝3平3負，勝率是幾乎完全相同的75%。這項數據在過去幾乎是天方夜譚。回顧2018年俄羅斯世界盃預選賽，阿根廷在沒有梅西的8場比賽中僅贏下1場，險些被擋在世界盃會內賽門外，最後全靠梅西在生死戰上演帽子戲法才驚險救駕。時隔8年情勢大逆轉，本屆世預賽阿根廷提前5輪晉級。即便梅西因傷病等因素缺席了三分之一的預選賽，阿根廷仍穩坐南美龍頭。更恐怖的是，這名效力邁阿密國際的巨星在只出場12場比賽的情況下，仍以8顆進球奪得南美區神射手寶座，效率高得嚇人。阿根廷能破除「球王依賴症」，主帥斯卡洛尼居功厥偉。自2018年接掌兵符以來，他帶隊94場狂拿71勝，斬獲兩座美洲盃、一座歐美盃及2022卡達世界盃冠軍。《太陽報》指出，斯卡洛尼最大的成就，是完美融合了阿根廷足壇數十年來「梅諾蒂（Menotti）攻擊理想主義」與「比拉爾多（Bilardo）務實防守路線」的兩大哲學，讓球隊既能掌控絕對的球權，又具備鋼鐵般的防守韌性。雖然阿根廷在戰術上不再重度依賴梅西，但他在精神層面依舊是阿根廷無可替代的絕對核心。馬德里明星前鋒阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）就透露，今年3月作客烏拉圭的關鍵大戰前，即使梅西因傷未能隨隊，依然在開賽前的最後一刻，跨海撥打視訊電話進休息室，為全隊進行激昂的精神喊話。阿爾瓦雷斯熱血說道：「隊長講話時，就好像他本人跟我們並肩站在一起。我們全隊都是跟在他身後的士兵，願意為他做任何事。」生涯五度征戰世界盃、累積26出賽、13進球、2座金球獎與1座大力神盃，梅西的世足生涯已近乎完美。本屆擴軍至48支球隊的新賽制中，雖然英格蘭等強權虎視眈眈，但梅西與C羅（Cristiano Ronaldo）的最後一舞仍是全球焦點。阿根廷此役的終極目標，是挑戰繼 1962 年傳奇巴西隊之後，歷史上首支成功衛冕世界盃的金盃神話。