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我國學者應肯亞政府邀請，14日赴蒙巴薩參加國際海洋大會（OOC），不料報到時主辦單位竟以不承認台灣護照為由拒發入場證，肯亞移民局隨後強行介入，沒收學者護照與手機並扣留超過20個小時。原本海洋委員會也準備組團出發，考量人身安全後取消行程。對此，海委會主委管碧玲憤怒發文，痛批這是一連串粗暴且缺乏透明度的打壓，不僅讓大會蒙塵，更嚴重傷害了國際合作的信任。管碧玲指出，台灣海委會與外交部組成的團隊歷年參與OOC，無論是海洋永續投入或科學研究成果都備受國際肯定。今年台灣提出的四項新承諾，總金額超過1.17億美元，已全數獲核錄並發布於大會官網。然而今年情況截然不同，從報名系統的台灣選項被移除、國海院院長入境許可遭撤銷，到最早抵達的學界成員被長時間留滯並沒收手機護照，面臨近似遣返的處境。她直言，這不是外交冷淡或程序疏失，而是對專業團隊的極不公平待遇。管碧玲強調，台灣在國際組織中長期無法得到與貢獻相稱的地位，但過去大會至少維持基本尊重，這次的作法已經讓OOC蒙塵，如果長期遵守規則且持續貢獻的參與者，都會在毫無明確理由下被排除與差別對待，受損的將是整個國際合作機制的公信力。她表示，台灣參與國際不是為了製造對立，而是因為有能力貢獻、有責任站出來，未來的打壓不會阻卻台灣積極努力爭取國際參與的決心。