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將蛇斬首也救不回妻子

印尼日前驚傳一起令人毛骨悚然的巨蟒襲人慘劇。一名居住在北馬魯古省（North Maluku）的44歲婦女亞馬勞（Elisabet Yamalau），光天化日之下在住家附近的農場照顧牲畜與牛群，卻在毫無防備的情況下，遭到隱匿在茂密草叢中的巨蟒突襲，被活吞入巨蟒口中，當場身亡。根據《太陽報》報導，9日下午，一條長達7.8公尺的巨型網紋蟒毫無預警地從灌木叢中衝出，尖銳的毒牙瞬間死死釘入亞馬勞的腿部。亞馬勞當場發出慘叫，然而巨蟒並未給她任何逃跑的機會，將她整個人死死包裹住，導致亞馬勞因無法呼吸而窒息身亡。到了傍晚時分，眼看妻子遲遲沒有返家，52歲的丈夫蘭托（Benyamin Lanto）察覺事態不對，前往自家周邊的農田與草地搜尋。而就在距離自家門口僅僅數公尺外，他親眼目睹了妻子全身癱軟地躺在地上，大半個身軀已經被塞進了巨蟒的血盆大口中，動也不動。為了從蛇口中奪回妻子，蘭托抓起手邊的隨身工具朝這條龐然大物揮砍，最後與聞訊趕來幫忙的村民合力將巨蟒斬首。只可惜，當眾人手忙腳亂地將亞馬勞從蛇口中拉出時，她早已失去了生命跡象。當地警政管理單位隨後證實了這起不幸事件。警方指出，受害者遇襲的地點離家極近，雖然鄰里在第一時間協助蘭托搬運遺體並返家辦理後事，但婦人在現場就已被確認死亡。