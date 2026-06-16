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▲張凌赫近期除了忙於錄製綜藝節目《開始推理吧4》、《你好，星期六》，還出席第18屆廈門海峽論壇。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）

中國男神張凌赫踏入影視圈6年，交出《蒼蘭訣》、《度華年》、《雲之羽》和《逐玉》等劇集代表作，工作滿檔的他，近日疑似因為錄製綜藝節目超時，於預定時間未現身登機口，而被廣播本名「張家瑋」提醒其迅速登機，有粉絲驚訝表示：「原名好大眾啊！」張凌赫昨（15）日趕錄綜藝節目《你好，星期六》，原本計畫收工後乘坐航班MU5324飛往上海虹橋機場，沒想到，因為錄影時間延遲，導致到了預定登機的時間都還沒有出現在41號登機門，機場地勤人員因而透過廣播表示：「MU5324前往上海虹橋的張家瑋、張家瑋請盡速登機...」由於播音中還有提及另一位乘客羅成江，而羅姓乘客就是張凌赫所屬經紀公司「眾星時代」的工作人員，因此這段恰好被民眾錄音放上社群平台的地勤廣播，真實性大大提高，粉絲笑翻虧偶像：「社死名場面」、「凌赫最近真的好忙哦」、「家瑋啊，又沒趕上飛機啊家瑋！」張凌赫主演古裝劇《逐玉》人氣飆升，工作行程排滿滿，近期除了忙於錄製綜藝節目《開始推理吧4》、《你好，星期六》、出席廈門海峽論壇等公開活動，也準備投入多部待播影視作品的宣傳，並準備拍攝新劇，而他待播的新劇有《這一秒過火》、《歸鸞》和《刺棠》。