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▲澀谷數百球迷衝進路口狂歡 紅燈一亮40秒全員秒散（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃小組賽，世界排名第18的日本隊在台灣時間15日凌晨，以2比2戰平三屆世界盃亞軍、排名第8的荷蘭隊，締造本屆賽事一大驚喜。然而比賽結果之外，日本球迷在東京澀谷的慶祝畫面，才是真正讓全球網友看得目瞪口呆的焦點所在。比賽結束後，東京最知名的澀谷十字路口瞬間沸騰，數百名日本球迷情緒激動地衝入路口中央，圍圈高歌、振臂歡呼，慶祝這場來之不易的平局。然而就在40秒後，行人號誌轉為紅燈的瞬間，所有球迷如同退潮般迅速散開，整齊地退回人行道，讓車輛順暢通行——彷彿什麼事都沒發生過一樣。這段影片在社群媒體上迅速瘋傳，短短數小時內引爆全球討論，各國網友紛紛留言表達震驚與讚嘆。這段畫面在國際間引發的迴響相當熱烈，外國網友的留言金句更是一則比一則精彩。有人驚呼：「日本人在這種時候也遵守法規嗎？」，外媒對此讚不絕口，紛紛以「最日式的慶祝方式」形容這個畫面，稱讚日本球迷即便在情緒最高漲的自發慶祝時刻，守法精神依然堅定不移，展現出令人折服的公民素養。事實上，這已不是日本球迷第一次在世界盃期間驚豔國際社會。就在同一場賽事結束後，現場赴美觀賽的日本球迷再度延續多屆世界盃以來的優良傳統，賽後自發留在看台清理垃圾，將座位周圍收拾乾淨才陸續離場，連國際足球總會（FIFA）都在官方社群帳號上分享影片，公開表揚這份難能可貴的公德心。一個在賽場內撿垃圾、一個在賽場外紅燈秒散場——日本球迷用兩個截然不同的畫面，在同一夜裡讓世界再次見識到何謂真正的體育精神與公民意識，也讓「日本球迷」這四個字，成為2026世界盃最溫暖也最令人印象深刻的關鍵詞。此役日本以2比2逼平強敵荷蘭，積分與小組晉級形勢值得持續關注。但對全球數以億計的球迷而言，這一夜日本隊在球場上的拚勁，加上球迷在場內場外展現的文明風範，早已讓日本在成績之外，贏得了一場更大的勝利。