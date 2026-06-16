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中華職棒樂天桃猿外野手陳晨威6月6日升格當爸，與老婆啾啾（Julia）產下一女，2人走入人生的新階段。今（16）日陳晨威首度分享當爸的心得，他用「奇妙」來形容寶貝女兒的誕生，「有種突然爸爸的感覺。」女兒選在6月6日報到，陳晨威認為是很特別的數字，「好記也有特別意義（66吉利的意思）。」談到女兒，陳晨威心中只希望開心、平安長大就好。陳晨威去年底向Passion Sisters成員啾啾求婚成功，並完成登記結婚，6月6日女兒報到，陳晨威升格「新手奶爸」。今日賽前，陳晨威受訪時首度談到當爸爸的心得，他笑說，「腦袋空白，講不出話來，也沒有什麼想法，就是癡癡呆呆這樣看著一個生命出來。」陳晨威說，看到Baby的感覺很奇妙，也不知道如何形容，「當下就愣住，完全不知道我要幹嘛，就突然就是『啊，當爸爸了。』一切都來得很奇妙、特別。」陳晨威透露，因為老婆是剖腹產，預產期內的時間都有控制，不會有隨時待命的緊張感。女兒選在6月6日報到，陳晨威覺得數字很特別，「是好的日期，好記也有特別意義（66吉利的意思）。」陳晨威笑說，現在抱小孩時會緊張，「休假才有機會幫忙、學習照顧，像是餵奶、包尿布、洗屁屁，有時間就慢慢學，提早知道要做什麼。」陳晨威說，女兒出生到現在，自己只打了2場比賽，所以還沒有當爸爸後比賽的心態轉變。但也表示，有了女兒之後日子會比較不一樣，「人生另一個階段開始，1個人生活把自己顧好就好，那現在有2個人、3個人過生活，會跟以往會來得很不一樣，是新的開始。要重新做一些平常不會做的事情，學習做新的事情。」