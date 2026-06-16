我是廣告 請繼續往下閱讀

壽司郎西村優志聯名！外遇兔來了 6月22日開賣前爆紅

▲身邊總是有西村優志粉絲，時不時用外遇兔來情勒（笑）。（圖／翻攝自LINE）

開心熊貓5大角色搶先看！西門町壽司郎主題店佈置曝光

▲最新聯名西村優志，西門町的壽司郎台北中華路店裝搶先看。（圖／讀者提供）

▲眼冒愛心的外遇兔，情勒大家快到壽司郎報到。（圖／讀者提供）

日本插畫家《studio UG》西村優志（Nishimura Yuji，にしむらゆうじ）降臨台灣壽司郎！吶喊著「你外遇」、「騙我的」外遇兔，是知名LINE貼圖情勒高手，臉書官方粉專才發出短影片，秒被粉絲猜中最新聯名；Threads網友也直擊位於西門町的壽司郎台北中華路店，已換上GOKIGEN PANDA開心熊貓、KONEZUMI小鼠等角色的主題店佈置，6月22日開賣前爆紅。日本插畫家西村優志筆下，本名為LOVE RABBIT的戀愛兔，總以傲嬌形象的LINE貼圖，發出既搞笑又情勒的對話，「你外遇！」、「騙我的！？」、「你是不是不愛我了？」一炮而紅，成為熱門網路迷因，直接被粉絲暱稱為「外遇兔」。台灣壽司郎在Facebook官方粉專，悄悄發出13秒短影片，像是情侶般的LINE對話一出，便讓西村優志的粉絲都沸騰了，留言區狂刷一片外遇兔貼圖，讓鐵粉直呼：「想念阿母和你外遇超經典」、「好期待喔，吃爆壽司郎」。片尾留下「神秘角色即將登場，6/22不見不散」，就像是在預告壽司郎聯名西村優志的開賣日期。外遇兔浮誇又幽默的直白風格，迅速在台日累積不少粉絲喜愛，堪稱是Z世代年輕情侶最愛用的貼圖IP，如今要與台灣壽司郎聯名，已讓粉絲無奈笑稱「最近一直吃壽司 都快變壽司臉了」。2017年西村優志開始推出了studio UG系列的招牌動物，總共有5大角色深受歡迎：◾️強大的網友已有人直擊，位於西門町的壽司郎台北中華路店，門口玻璃窗貼已有著滿滿西村優志IP角色，店裡也看得到大型看板就像是主題店的佈置，目前消息在Threads上熱論，可說是6月22日開賣前爆紅。敬請持續關注《NOWNEWS今日新聞》第一手消息報導。