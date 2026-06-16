我是廣告 請繼續往下閱讀

代工大廠廣達今（16）日表示，董事會通過決議以現金增資方式發行普通股2億至2.45億股參與發行海外存託憑證（GDR），每股面額新台幣10元，法人以近期參考價推估，預計最高將有機會募集到770億元，據了解，此次募集資金將用於海外擴產及採購零組件，為公司營運增添柴火。廣達今日發布重訊，公告董事會決議，為配合參與發行海外存託憑證，擬現金增資發行普通股2億至2.45億股，每股面額10元。廣達指出，發行價格暫定以（a）訂價日當日本公司普通股於證交所（下稱交易所）之收盤價，或（b）訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之公司普通股於交易所收盤價之簡單算數平均數為普通股參考價格。以普通股參考價格乘以每單位海外存託憑證所表彰之本公司普通股股數，再以訂價日當日新臺幣兌美元匯率換算為美元計價之海外存託憑證基準價格據以訂定之。廣達表示，此次現金增資發行新股，除依公司法規定將保留發行新股總數10%由符合本認購資格員工認購外，其餘90%依前揭股東常會決議，依規定全數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券；員工未認購部份，由董事長洽特定人認購或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。