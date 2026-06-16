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總統府日前公布第7屆監察委員提名名單，其中具有藍營背景的新北市前副市長謝政達、前國民黨立委廖婉汝入列，然而，兩人今（16）日接連表態婉拒提名，對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統府對兩人的決定表示尊重且遺憾。郭雅慧指出，謝政達長期投入公共行政、人權及勞動領域，擁有深厚專業與行政歷練；廖婉汝則長年參與國會及地方公共事務，熟悉民意脈動與基層需求，總統之所以提出相關提名，正是希望借重兩人在不同領域的專業與經驗，強化監察權運作，回應人民對公義、廉能政治及權力制衡的期待。針對社會持續關注監察院制度存廢與憲政改革議題，郭雅慧表示，總統府充分理解各界看法，但憲政制度調整仍應回歸民主程序、社會共識與國會理性討論，在制度尚未完成變革前，憲政機關仍須依法運作，國家治理也不能因此停擺。她強調，總統將持續秉持憲政責任，維繫監察院正常運作，也期待立法院適時行使同意權的憲法職責，呼籲朝野以國家利益與人民權益為優先，讓制度改革與憲政運作並行不悖。