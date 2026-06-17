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今天天氣：中南部還有雨 北部午後防大雨

▲未來一周天氣，本周三各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：晴朗太陽露臉 午後雨勢趨緩

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）

一周天氣：端午連假適合出門 下周恐有颱風

中央氣象署表示，今（17）日中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，不過周四（6月18日）降雨趨緩，端午連假（6月19日至6月21日）迎來多雲到晴好天氣，高溫普遍達33度以上；此外，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，關島附近熱帶擾動發展仍有變數，是否成為颱風有待觀察。6月17日今天的天氣，氣象署指出，西南風影響，環境仍不穩定，中南部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後局部短暫雷陣雨，中部以北及東北部、東部山區有局部大雨，各地夜晚及清晨低溫約24到26度，白天高溫約31至34度，東南部地區則有焚風發生的機率。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、高屏環境部提及，鋒面逐漸遠離及西南風影響，環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件良好，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。6月18日明天的天氣，氣象署說明，太平洋高壓逐漸西伸，天氣逐漸穩定，氣溫轉熱；各地為多雲到晴，午後中部以北、宜蘭及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於海陸風輻合現象，清晨南部地區有零星短暫陣雨。氣象署提醒，周五清晨，南部有零星降雨機率，午後中部以北、宜蘭有局部雷陣雨；周六至下周一，全台各地多雲到晴天氣，只有宜蘭、各地山區午後有零星降雨，端午連假非常適合外出活動。颱風動態部分，由於關島附近有熱帶擾動發展，天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，未來大趨勢路徑似乎都是轉彎往東北的拋物線路徑，有可能會延後太平洋高壓穩定西伸、北抬控制台灣、華南一帶的時間，因此明確「出梅」的時間還可以再看看。