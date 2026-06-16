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中華職棒台鋼雄鷹今（16）日在澄清湖主場迎戰中信兄弟，3局下場上出現衝突，雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）不滿主審蔡豐澤好球帶，被三振後激動爭執，最後被判驅逐出場，雄鷹總教練洪一中也衝到場上，直接站在魔鷹身前，避免衝突再度擴大。魔鷹成為今年中職首位被「趕出場」的球員，此役留下2打數無安打、2三振的成績。魔鷹此役扛雄鷹先發第4棒、指定打擊，3局下第2打席，1好1壞魔鷹放掉偏高壞球，但主審卻舉手判好球，魔鷹念念有詞，不認同主審判決，2好2壞後魔鷹又放掉外角球，主審再度舉手，將他三振出局。魔鷹被判三振後，直接向主審抱怨好球帶，被主審警告後，魔鷹理智線斷裂，開始激烈與主審爭論好球帶，且不斷表出「2」的手勢，最後被驅逐出場，場邊的雄鷹教練團立刻出衝出來，總教練洪一中擋在魔鷹身前，向主審表達不滿。魔鷹成為本季中職首位被驅逐出場的選手，此役2打數無安打，都吞下三振。魔鷹本季出賽48場，敲出55安、8轟、48打點，打擊率2成99，目前暫居聯盟打點、全壘打雙冠王。此役，雄鷹在3局下靠著3支安打、2個四死球保送，從兄弟先發投手伍立辰手中攻下4分，前4局以4：1領先兄弟。