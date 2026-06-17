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2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，其中日本隊前鋒上田綺世更是因為帥氣的長相掀起許多討論，不過這位球員已經死會，並且有一位漂亮的老婆，對方的身分是知名的模特兒網紅由布菜月，兩人的寶寶也剛在4月底誕生了。上田綺世和老婆由布菜月每次現身在球場都會掀起話題，因為男方的眼裡全是老婆，2023年時，上田綺世在一次比賽結束後，做得第一件事情並不是休息，而是走到場邊，跟坐在觀眾席的老婆講話，當時兩人握著手含情脈脈的畫面被全國給直播出來，由布菜月也因此獲得了「最美足球員家屬」的稱號。隨著2026世界盃足球賽如火如荼開跑，由布菜月是否會跟上田綺世在球場上放閃也再次掀起討論，兩人那時的球場美談也再次被翻出來回顧，「上田綺世的老婆，比AI美女還漂亮」、「牽著手講話不會太可愛嗎」、「上田的老婆比藝人還漂亮。」上田綺世今年27歲，他在2022年和模特兒老婆由布菜月結婚，根據了解，兩人是透過好友引薦認識後交往並結婚，經過多年的感情培養，兩人的孩子也在4月底透過剖腹產的方式誕生，讓大家相當期待孩子是否會走上爸爸的運動之路，或是遺傳媽媽的超美麗長相擁有高人氣。