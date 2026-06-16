台灣之光「鼎泰豐」漲價了！官方低調在官網發出公告，表示：「考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。」距離上一次鼎泰豐漲價，是2024年6月，當時小籠包每顆貴3元、一籠10顆漲至280元，排骨蛋炒飯則飆破300元，人氣小菜更是最大漲幅20%。2026年鼎泰豐漲價菜單尚未公布，民眾的荷包又要勒緊了。

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鼎泰豐：6/22漲價！調整部分餐點價格

鼎泰豐公告表示：「感謝您長久以來的愛護與肯定。考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。懇請繼續惠予支持。」

目前2026年最新鼎泰豐菜單尚未公布，尚未確定這次漲價品項與漲幅。

有Threads網友透露，今在鼎泰豐店內用餐結帳時有看到漲價公告，但詢問櫃檯，僅回覆表示：「還不知道哪些品項會調」。

▲2026鼎泰豐漲價公告。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）
▲2026鼎泰豐漲價公告。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）
2024年鼎泰豐小籠包每顆貴3元！排骨蛋炒飯飆破300元

回顧上一次鼎泰豐漲價，是2024年6月，當時小籠包每顆貴3元、一籠10顆從259元漲至280元，而排骨蛋炒飯則飆破300元、最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯也要價360元；人氣小菜更是來到最大漲幅20%。

▲「小籠包」一籠10顆280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「小籠包」一籠10顆280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「排骨蛋炒飯」310元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「排骨蛋炒飯」310元。（圖／記者蕭涵云攝）


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...