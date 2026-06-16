台灣之光「鼎泰豐」漲價了！官方低調在官網發出公告，表示：「考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。」距離上一次鼎泰豐漲價，是2024年6月，當時小籠包每顆貴3元、一籠10顆漲至280元，排骨蛋炒飯則飆破300元，人氣小菜更是最大漲幅20%。2026年鼎泰豐漲價菜單尚未公布，民眾的荷包又要勒緊了。
鼎泰豐：6/22漲價！調整部分餐點價格
鼎泰豐公告表示：「感謝您長久以來的愛護與肯定。考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。懇請繼續惠予支持。」
目前2026年最新鼎泰豐菜單尚未公布，尚未確定這次漲價品項與漲幅。
有Threads網友透露，今在鼎泰豐店內用餐結帳時有看到漲價公告，但詢問櫃檯，僅回覆表示：「還不知道哪些品項會調」。
2024年鼎泰豐小籠包每顆貴3元！排骨蛋炒飯飆破300元
回顧上一次鼎泰豐漲價，是2024年6月，當時小籠包每顆貴3元、一籠10顆從259元漲至280元，而排骨蛋炒飯則飆破300元、最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯也要價360元；人氣小菜更是來到最大漲幅20%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
鼎泰豐公告表示：「感謝您長久以來的愛護與肯定。考量營運成本增加，將於115年6月22日星期一起，調整部分餐點價格。懇請繼續惠予支持。」
目前2026年最新鼎泰豐菜單尚未公布，尚未確定這次漲價品項與漲幅。
有Threads網友透露，今在鼎泰豐店內用餐結帳時有看到漲價公告，但詢問櫃檯，僅回覆表示：「還不知道哪些品項會調」。
回顧上一次鼎泰豐漲價，是2024年6月，當時小籠包每顆貴3元、一籠10顆從259元漲至280元，而排骨蛋炒飯則飆破300元、最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯也要價360元；人氣小菜更是來到最大漲幅20%。