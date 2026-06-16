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▲林志傑。（圖／富邦勇士提供）

▲領航猿本土一哥盧峻翔。（圖／領航猿提供）

桃園璞園領航猿今（16）日在PLG總冠軍賽G6交手富邦勇士，同時這也是林志傑以球員身份出賽的最後一次主場，決勝階段線上直播觀看人數直接飆破10萬人。此役勇士因為古德溫被禁賽一場，因此只能登錄2名洋將。儘管如此，他們全場勝負欲十足，全隊共4人得分上雙。不過領航猿在決勝節靠著李家慷的關鍵三分以及抄截，最終以72：69把冠軍系列賽逼進搶七。剛開局已經取得聽牌優勢的勇士攻勢凶猛，靠著林志傑、陳又瑋打出9：2的小高潮，不過背水一戰的領航猿在暫停過後很快就把分數追回來，首節結束勇士25：19領先。第2節回來後，領航猿脫胎換骨打出18：4的高潮，瞬間建立起8分領先。勇士也不是省油的燈，8：0的攻勢再度追成平手。中場哨聲響前，林志傑頂著盧峻翔的貼身防守飆進一記外線，讓和平籃球館瞬間沸騰的同時，也率領勇士以41：39帶著2分領先進入下半場。雙方易籃再戰後，領航猿在前段先拉出7分的領先，此時勇士也回敬一波9：0的攻勢，最多甚至反超對手8分，不過領航員也慢慢追上，雙方在第三節末段哨音較多，卻都沒有完美把握，第三節戰罷勇士暫時以59：54微幅領先領航猿。末節剛開始，伯朗就先在離三分線還有一大步的地方飆進一顆超遠外線，接著阿提諾又在禁區賣高幫助領航猿追平比分。接著周桂羽的三分以及霍力飛的快攻又澆熄領航猿的反攻氣焰。倒數2分鐘，李家慷沉寂整場後砍進一記關鍵的外線，讓本人也振奮的大喊。讀秒階段，李家慷面對林志傑的抄截幾乎將比賽定調，但他隨後的兩罰竟然都沒進，最終領航猿還是以72：69把冠軍系列賽逼進搶七。領航猿方面，伯朗攻下全隊最高的25分，外帶4籃板、3助攻，本土一哥盧峻翔則進帳13分，不過2分球6投僅1中、三分球11投3中，命中率驚人的低。勇士方面則是多點開花、共4人得分上雙，其中陳又瑋砍進全隊最高的14分，外帶5籃板、4助攻。事實上，李家慷在G5末節一次切入時，遭富邦勇士洋將古德溫拉倒重摔在地，不過今日他在賽前還是決定打止痛針上場拚退無可退的一戰。對於李家慷是否上場的決定，領航猿總教練卡米諾斯在賽後透露：「要不要打其實是他自己決定的，不完全是我們。因為他告訴我們，他會準備好這場比賽。」他也進一步說道：「他昨天晚上就有跟我們說，今天要看熱身的狀況可不可以上場，所以他在賽前也還不確定。」李家慷在賽後完全沒辦法到媒體室接受採訪，因此他是躺在休息室的治療床上受訪。李家慷首先還原G5受傷當下的情況：「那時候下來的時候，其實是沒有什麼感覺，就是很痛。然後隔天就是有先約醫院做骨頭檢查，好在是骨頭沒有事情，就是嚴重一點的挫傷，之後就是打針跟治療。」此外，李家慷也談到自己在決勝階段兩罰盡墨的狀況，他笑說：「第一球一出手就知道一定是麵包，因為突然像電到一樣。那時候我就像說：『完了！』」談到即將到來的第七戰，李家慷說：「老天給我們這個機會回到主場，希望我們可以打出我們應該要有的水準，然後在主場拿下勝利這樣子。」