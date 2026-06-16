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▲宋祖兒在《無憂渡》中展現精湛演技。（圖／中視提供）

▲任嘉倫（右）在《無憂渡》深情守護宋祖兒。（圖／中視提供）

古裝陸劇《無憂渡》由任嘉倫、宋祖兒主演，宋祖兒飾演的「段半夏」，因兒時左眼意外滴進血滴，而有陰陽眼的能力，為了尋找失蹤的父親，她找上任嘉倫飾演的捉妖師「久宣夜」一起追查，兩人進而產生情愫。任嘉倫讚賞宋祖兒演戲時可以一秒入戲，她則先說男方上戲時很專業，但私下愛開玩笑，「挺幼稚的。」宋祖兒演技出色，一起合作的任嘉倫更給予高度讚賞，「拍戲整個過程都太開心，不演戲時帶給我很多情緒上的緩解放鬆，每天我倆都在互相調侃、嬉戲，但拍的時候，瞬間就進入角色很給力，基本都是一條過的這種能力，很難遇到這種集專業和私底下性格這麼好於一身。」至於宋祖兒則認為任嘉倫在表演上展現專業和沉穩，但有一點讓她覺得不太一樣，「他（私下）很活潑，平常很愛玩也很愛鬧，會一起開玩笑，挺幼稚的。」而宋祖兒聊到劇裡「宣夜」對「半夏」那種不經意所流露出來的喜歡她完全被戳中，「好溫柔，那種感覺很帥」、「就像是一束光照進來一樣。」宋祖兒聊到劇中角色的人設，認為前期的人物個性跟自己的性格反差較大，「因為不太愛說話，然後也比較懦弱、膽小，到後邊才一點點勇敢起來。」拍這部戲讓她覺得體驗的東西非常豐富。《無憂渡》整部戲最大看點就是任嘉倫與宋祖兒之間相伴相知的感情線，過程中兩人一度面臨家人反對，「段半夏」勇敢護愛不惜退婚。宋祖兒也曾在接受專訪時分享自己的感情觀，當她被問到是否會期待「很單純、很美好、甜甜的戀愛」，她的反應很直接：「誰不期待了，誰對美好的事物不是嚮往的呢？」宋祖兒也認為談戀愛與事業心並不衝突，「你找到另一半，其實最終的目的是讓你更加開心，更穩定的投入工作，所以為什麼不能兩手抓呢？」至於「女明星談戀愛麻煩嗎」，她的答案是：「誰談戀愛不麻煩呀，得花時間跟人家去約會，約會前還得打扮，正常人談戀愛，有一段時間可能先別讓朋友知道、別告訴人家，那誰談戀愛不麻煩。」《無憂渡》週一至週五晚間8點正在中視頻道熱播。