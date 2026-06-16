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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，世界各地也掀起一股足球熱。中華職棒統一7-ELEVEn獅洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）的母國加拿大，是本屆主辦國之一，但他沒有特別關注足球賽事，反而喜歡「國球」冰球，更直言學生時期是冰球、棒球雙棲，直到10年級被冰球隊刷掉後，才專心投入棒球運動。加拿大是本屆是世界盃主辦國之一，在B組小組賽首戰以1：1逼和波士尼亞與赫塞哥維納 （波赫），收穫隊史在世界盃的第1分積分。獅隊洋投布雷克是加拿大人，但今日受訪時，他表示，比較沒有關注世界盃，「我家比較沒有看足球，但我知道（拿下1積分）對加拿大來說，是蠻重要的里程碑。」被問到休賽季返回加拿大時，有沒有感受到主辦國的氛圍，布雷克坦言，「我是沒有體會到，但對別人來說或許有。」布雷克指出，足球在加拿大也算是熱門運動，因此對喜愛足球的人來說，能夠舉辦世界盃甚至拿下積分是很重要，「但這不是我的專長，也不算是興趣之一。」不過布雷克也分享，加拿大是移民社會，雖然足球熱門，但並非所有人都支持國家隊，「像是我爺爺是荷蘭來的，所以比較關注荷蘭隊。在我印象中，很多人看足球，但各自支持自己祖國的感覺。」記者詢問布雷克除了棒球以外，最喜歡的運動時，他沒有猶豫，「是冰球，百分之一萬的那種。」布雷克透露，自己昨天沒有看世界盃，但有看NHL的史坦利盃（冠軍賽），「跟FIFA比起來，冰球我非常有興趣。」布雷克分享，自己在學生時期是冰球、棒球雙棲選手，「（冰球）一路打到10年級，其實我主要是打冰球，一路打到10年級，棒球是暑假好玩一下而已。」為何最後沒有走上冰球之路？布雷克尷尬笑說，「我10年級時，被冰球隊刷掉了，拿時候才轉到棒球，我長大的夢想其實是冰球，不是棒球。」