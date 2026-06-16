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▲管碧玲致詞時指出，這場競賽讓她看見海巡科技建軍的具體成果。（圖／海巡署提供）

▲金馬澎分署指出，本次競賽設有個人組與團體組，並邀請中央警察大學及桃園市政府消防局等專家擔任裁判。（圖／海巡署提供）

海巡署首屆全國性無人機競賽今（16）日正式登場，來自全國8個分署、共56名持證飛手齊聚金馬澎分署無人機訓練場同場較勁，海洋委員會主委管碧玲親臨現場表示，面對中國灰色地帶襲擾，海巡執法已邁向科技海巡的新里程碑，未來將全面引進無人科技，打造智慧巡防與立體監偵防護網。這場無人機大賽，是海巡署首次舉辦的全國性無人機競賽，海巡署長張忠龍到場為選手加油打氣，更親自操控無人機升空，為賽事揭開序幕。管碧玲指出，這場競賽讓她看見海巡科技建軍的具體成果，「飛手們操作的不只是機器，而是將資訊科技、情資研判與海域執法相互結合」，她強調，再先進的設備都需要專業人才支撐，人始終是科技輔勤成敗的關鍵，期許參賽人員將競賽經驗帶回單位，成為推廣科技執法的種子教官。她表示，面對中國持續以灰色地帶手段侵擾，海巡署已編列21億元預算，將分年建置近程機、中程機、艦載機及特勤機等4類無人機系統，擴大海域偵蒐範圍，建構岸海空一體的立體情監偵體系，提升海域秩序維護與應變能力。金馬澎分署指出，本次競賽設有個人組與團體組，並邀請中央警察大學及桃園市政府消防局等專家擔任裁判，比賽內容包括8字水平圓刺破氣球、緊急處置程序模擬突發狀況應變，以及儀表飛行尋物團隊合作執行視距外飛行搜索任務，考驗飛手精準操控與臨場判斷能力，也貼近查緝走私、海上搜救等實際勤務需求。海巡署強調，這場競賽只是起點，未來將持續落實「智慧巡防、科技執法、韌性文化」理念，深化無人機在巡防、查緝及海難救助等任務上的應用，透過裝備與人才雙軌並進，打造更堅實的海域防護網。