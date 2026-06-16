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科技巨頭馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX，上週五轟動上市後，連續三個交易日股價大漲。16日盤中，SpaceX市值已經達到2.74兆美元，突破亞馬遜（Amazon）、直逼微軟（Microsoft）。CNBC報導，SpaceX週二早盤持續保持驚人漲勢，股價上漲至少10%，該公司的市值已經超過亞馬遜，以今日股價估算，SpaceX市值約2.74 兆美元，亞馬遜的市值約為 2.66 兆美元，微軟的市值約為 2.91 兆美元。目前，美股市值前十大公司，第一名為晶片巨頭輝達（Nvidia）市值約5.09兆美元，第二名為Google母公司Alphabet，市值約4.46兆美元，第三名是Apple，市值約4.34兆美元，第四名就是2.91兆的微軟，SpaceX空降第五名，擠下亞馬遜。路透社報導，截至美東時間凌晨4時14分，SpaceX盤前成交金額已超過11.6億美元，交易熱度明顯升溫。成交額甚至高於輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）及蘋果（Apple）等科技巨頭同期成交金額總和的數倍，顯示市場資金持續湧入。分析機構Vanda Research發布的報告，SpaceX上市首日吸引散戶淨買入1.17億美元，占當天美股所有散戶個股買盤的56%。分析指出，散戶上周淨買入個股的總金額僅2.093億美元，為2020年3月以來單周最低，再度顯示資金高度集中於超大型股股票，例如追捧「七巨頭」（Mag 7）的現象。在SpaceX之後，OpenAI和Anthropic也將陸續IPO。有分析認為，「七巨頭」之外，應該要擴增到「FAB 10」（前沿AI與科技十雄，Frontier AI & Big Tech 10）Vanda表示，若過去幾年的股市是由「科技七雄」主導，那麼上周五的市場活動可能是顯示投資人已開始聚焦「FAB 10」的最明確訊號，「這些企業共同代表AI與科技的未來，將定義下一個十年」。