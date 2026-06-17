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計劃前往日本旅遊的台灣朋友請注意！6月15日傍晚7點過後，北海道瀧上町一條山區國道上，一頭體長約2公尺的巨大棕熊突然出現在行駛中的車輛前方，駕駛當場嚇傻、緊急錄下全程。就在同一時間，警方也在附近目擊另一頭約1.5公尺的熊，顯示當地熊隻活動已相當頻繁，警方隨即展開持續巡邏並保持高度警戒。根據拍攝者描述，他在瀧上町山區行車時，先在約20公尺外發現一頭1.5公尺長的熊，不料隨後又有一頭更大、體長約2公尺的棕熊直接出現在車道上，目光直視來車，令人毛骨悚然。從6月15日至16日，該地區已多次出現熊隻蹤跡，警方持續在周邊區域巡邏，呼籲民眾提高警覺。這起事件並非單一偶發，而是日本近年熊患持續惡化的縮影。根據日本環境省最新官方數據，2025年度全國熊隻人身受害事件已達237人，其中13人死亡，傷亡數字創下自2006年有系統記錄以來的歷史新高，死亡人數更是前一高峰年2023年度的逾兩倍。 更令人憂慮的是，幾乎整個日本都被熊出沒通報覆蓋，從北海道、東北、關東、中部、近畿到中國及四國地區均傳出熊蹤，僅剩九州及沖繩暫未有通報。秋田縣成為近年熊害最嚴重的地區之一，截至去年10月底已有超過50人遭熊襲擊，縣內知事形容情況「已超過地方政府的應對極限」，熊出沒案例不再侷限於山區，而是頻繁出現在都市地帶、住宅區、學校和公園附近，甚至在人口密集區3小時內發生4起襲擊事件。北海道方面，札幌一帶的棕熊目擊次數更創下歷史新高，甚至有熊出現在居民區附近。專家警告，由於山區橡實歉收，熊隻可能持續下山覓食。熊隻活動範圍已大幅擴張至熱門觀光景點，立山黑部室堂附近曾拍到熊在池內暢遊，京都嵐山竹林、右京區住宅區等遊客眾多的景點，也首次錄得熊出沒案例。連世界遺產熊野古道周邊山林也是黑熊活躍地帶，前往健行的旅客務必提高警覺。面對日本熊患持續升溫，專家提醒赴日旅客務必注意以下幾點：第一，盡量避免單獨進入山林或人煙稀少地區，尤其是清晨與黃昏時段；第二，行走山區時可配戴熊鈴或製造聲響，提前告知熊隻人類存在；第三，若不幸近距離遭遇熊隻，切勿轉身奔跑，應保持冷靜、緩慢後退，並避免直視熊眼。出發前建議查閱日本各縣市最新熊出沒警示資訊，確保旅途安全。