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台北市長蔣萬安出席2026世界城市高峰會，將台北比喻成「台灣火鍋」，形容多元食材完美融合、辣鮮香，以此展現城市的開放與韌性。這番言論隨即被網友抓包，將新舊演說影片剪輯對比，指出他早在兩年多前出訪美國時就用過一樣的比喻，調侃這是「萬安脫口秀巡迴演出」，痛批他根本是用同一鍋湯底加了不新鮮的料，一梗多用簡直是過期食品。台北市議員簡舒培表示，蔣萬安的行為暴露了他只是在單純背稿，一套稿子在不同場合重複運用，對事情根本沒有真正的想法，就像一個受到幕僚控制、做事情沒有內化的稻草人。她指出，蔣萬安雖然喜歡蹭輝達熱度，但輝達來台北對市府運作是一大挑戰，他卻只會拿出兩年前的舊稿來背，顯示他完全不重視AI產業對台北的關鍵影響，直言他是一個「沒有靈魂、沒有價值的人」。議員洪健益痛批「一個火鍋吃兩年，東西早就壞掉了」，把先進的台北比喻成火鍋顯得像大雜燴，非常不恰當，蔣萬安若想暢談台北的多元與包容，與其用火鍋，倒不如用珍珠奶茶更高級，因為珍奶能以各種原茶為基底，包容多元族群與文化，比兩年前的火鍋更能代表時尚創新的台北，在國際舞台被抓包用老梗，顯露出蔣市府與幕僚在行銷台北上的不用心，只想躲避政治焦點。台北市副發言人魏汶萱強調，蔣萬安市長再次以「火鍋」比喻多元共融、令人上癮的臺灣民主，正展現了他「理念與言行一致」，完全沒有問題，反觀某些政治人物對能源政策與台獨黨綱的說法「初一十五不一樣」，才真正無法讓民眾認同，火鍋正代表台北包容多元、不同意見能同桌交流的價值，質疑批評者難道是在反對這樣的民主見解嗎？