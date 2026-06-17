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中華職棒昨（16）日因天候因素僅進行一場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖主場靠著先發投手王維中6局失1分的好投，帶領球隊6：1擊敗中信兄弟，另外洋砲魔鷹因抗議好壞球判決遭驅逐出場也引起球迷熱議。台鋼雄鷹在第3局展開攻勢，劉時豪獲得保送上壘後，朱盟敲出二壘安打打回本場比賽第1分，在靠著曾子祐、紀慶然串聯安打再添3分，此時台鋼雄鷹取得4：0領先。不過在第3局也發生小插曲，台鋼洋砲魔鷹因不滿主審好壞球判決遭驅逐出場，成為本季首位被驅逐出場的選手，幸好主帥洪一中趕緊上前擋在魔鷹與主審前面，衝突才沒有持續擴大。5局上台鋼雄鷹攻勢再起，紀慶然在一、二壘有跑者的情況下短打造成中信兄弟守備失誤在攻下一分，隨後宋柏翰再補上一支高飛犧牲打攻下第6分。中信兄弟打線遭王維中封鎖，僅在第4局靠著雙殺打跑回1分，此役王維中先發6局僅被敲出2支安打，並飆出5次三振，失掉1分責失分拿下勝投，賽後也被選為單場MVP。