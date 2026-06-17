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---------------以下有雷，如未追劇請自行斟酌觀看--------------

唯一只有一直被欺凌但還是想好好讀書、還被當成「拳力測量器」的「金亨柱（全奉錫飾）」。

▲在九雲高中就讀的金亨柱，時常被學校的流氓同學當成「拳力測量器」挨打。（圖/IG@bongfficial）

從家裡擺設到亨柱的行為，都可以看出亨柱家境並不富有。

但不改變亨柱的，卻是那不同流合污、認真想要讀書的心情，只不過為了完成自己的夢想，不得已只能忍受霸凌到「九雲高中」就讀

▲金亨柱（中）的最大心願就是希望可以讀好汽車專業科目，未來找到好工作，即便家境清寒、飽受同學欺凌，他依舊願意保持善良。（圖/IG@bongfficial）

羅華振隨後又以很溫柔的口氣問道：「亨柱啊！真的沒關係嗎？」這時鏡頭照到亨柱五味雜陳的心情，接著亨柱開始放聲大哭，他終於把長久以來壓抑的心情給釋放

▲亨柱最想做的事情就是即便在混亂的流氓學校還是能好好讀書，最後壓抑太久的情緒在劇中第二集結尾大爆發。（圖/IG@bongfficial）

《鐵拳教育》不是只有壞學生！亨柱讓觀眾跟著爆哭：任何人都能選擇善良

就算日子過得很苦，就算讀流氓學校，任何人依舊可以選擇善良，亨柱最後的大哭我也跟著哭了。」

《鐵拳教育》金亨柱是誰演的？曾演過《魷魚遊戲2》小配角

演出這個角色的演員是現年29歲的全奉錫

▲演出《鐵拳教育》這個角色的演員是現年29歲的全奉錫，他出道大約4年，曾經也出演過許多戲劇的配角。（圖/IG@bongfficial）

Netflix韓劇《鐵拳教育》近日話題度超高，以介入校園暴力事件保護「受害者」的設定廣受劇迷喜愛，不少人看完共感大爆發。然而在劇中除了有許多惡劣的學生、老師、恐龍家長之外，也並不是沒有好學生的出現，其中在第二集出現的「金亨柱」，即便自己家境清寒生活過得不富有、甚至去讀流氓學校飽受同學欺凌，但他仍然有想讀書上進的心，原本一直忍受同學欺凌的他，在被教權局解救之後終於把壓抑已久的情緒釋放，讓許多觀眾都跟著一起大哭。在《鐵拳教育》第二集當中，教權保護局來到一間滿是不良少年的「九雲高中」輔導，一開始教權局先指派事務官「奉靳代（表志勳飾）」喬裝成學生混入校園當中，結果校園一團亂，學校裡面滿是流氓，都是為了加入幫派而整天打架鬧事、不讀書的學生，後來亨柱開始跟靳代變成好友，也約他到家裡面一起吃泡麵，有一幕亨柱的媽媽回到家裡之後，很開心兒子帶同學回來，表示自己身上味道不好聞，要趕快去洗澡並且準備一頓飯給他們吃，在媽媽進房之後，亨柱開始拿報紙塞在媽媽的鞋子裡，靳代一開始不懂有何用意，這才知道把報紙塞在鞋子裡，可以讓水被吸乾，穿起來比較不會不舒服，，嘴上也總是掛著：「沒關係！」在靳代一開始差點成為拳力測量器時，也甘願挺身相救讓自己被打。後來教權局開始介入輔導之後，要求這些混混學生開始用功讀書，把汽修科、汽車科的同學全部移到體育館中集體教學時，有混混學生不滿，於是到校園外找黑道大哥要來幫忙喬事，沒想到全部都被教權局督察「羅華振（金武烈飾）」教訓的落花流水，羅華振當場要這些混混學生向亨柱道歉，亨柱也急忙說出平常自己常常說的：「沒關係。」，他只是想要好好上學讀書、當個善良的人就這樣而已。有觀眾看完《鐵拳教育》後就在社群平台發文表示：「整部《鐵拳教育》真的不是只有壞學生霸凌反思問題，第二集的亨柱是我非常喜歡的角色，貼文曝光後，許多觀眾都表示「羅督察問第二次真的沒關係嗎，鏡頭轉過去我整個也崩不住了，這世界還有真實的善良」、「亨柱就是來報恩的天使孩子，就算家境貧寒也沒有怨天尤人，懂事貼心讓人好心疼的孩子」、「這段加上想起前幾段他被當人肉沙包，真的哭到不行」、「完全理解最後他大爆哭的情緒，我也跟著被渲染」、「亨柱說沒關係的時候，真的哭死，到最後一刻都還在為別人著想。」然而在《鐵拳教育》因為不是飾演壞學生，讓亨柱的討論度不比其他角色高，，他出道大約4年，曾經出演過許多戲劇的配角，像是《惡鬼》、《無家可歸的我們》、《魷魚遊戲2》等，這回出演《鐵拳教育》也終於讓自己名聲打開不少。全奉錫最近也在個人的社群發出許多拍戲時的花絮，包括他跟劇中好友事務官的合照，也有跟金武烈的對手戲，在IG貼文寫下：「武烈前輩真的是最棒的，他總是毫無保留的演出，你真的讓我很佩服，我也想要像你一樣。」