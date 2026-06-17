好天氣要回來了！今（17）日滯留鋒面開始減弱，南部高溫將達35度，但氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，因西南季風大氣不穩動，午後仍需慎防局部雷雨。端午連假各地晴熱如盛夏，但預估將有熱帶擾動生成，向東北大迴轉，目前無侵台機率，但仍需繼續觀察。同時，梅雨最後一波將於下周四、五（25、26日）報到，各地天氣將再度轉變。

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今白天高溫衝35度！西南季風還在：午後慎防雷雨

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日滯留鋒減弱，臺灣仍在「西南季風」範圍内，大氣不穩定、午後有對流發展；未降雨時白天偏熱。明（18）日西南季風減弱，午後仍有局部雷陣雨。今日各地區氣溫如下：北部22至34度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至34度。

▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）
▲隨著鋒面遠離、降雨趨緩，本周氣溫越來越回升，端午連假甚至有機會飆到36度。（圖／中央氣象署）
端午連假熱如夏！周末將有熱帶擾動發展

針對端午連假天氣，吳德榮表示，週五至下週三（19至24日）太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下週四、五（25、26日）梅雨季最後一波鋒面靠近，天氣轉變；但各國模式模擬差異很大，應續觀察。

吳德榮進一步提醒，週末（20、21日）前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，無侵臺機率，因有不確定性，應續觀察。

▲今天中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，不過周四降雨趨緩，端午連假迎來多雲到晴好天氣。（圖／中央氣象署）
▲今天中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，不過周四降雨趨緩，端午連假迎來多雲到晴好天氣。（圖／中央氣象署）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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