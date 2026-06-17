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美國與伊朗為終結中東戰事所達成的協議，預定於本週五（19日）在瑞士正式簽署，美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）將會出席。瑞士外交部稍早也證實，美伊協議19日將在瑞士山區知名的布爾根施托克度假村（Burgenstock Resort）正式簽署。綜合法新社等外媒報導，瑞士外交部已證實，簽署儀式將在布爾根施托克度假村舉行。該度假村坐落於琉森（Lucerne）附近山區，地勢封閉、出入不易，被認為有利於安全維護。瑞士方面表示，這項地點安排「是由巴基斯坦與卡達等斡旋國共同提議，並獲得美伊雙方一致同意」。伊朗副外長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）表示，目前度假村內最終簽署地點尚未敲定，但確認美方將由范斯代表出席，伊方則由卡利巴夫與會。他並透露，協議簽署完成後，雙方將立刻展開後續談判，以處理相關技術細節。此外，塔赫特－拉凡奇透露，美國海軍先前針對伊朗港口實施長達2個月的封鎖措施，目前已正式解除。巴基斯坦政府日前表示，美國與伊朗已同意「立即且永久停止」所有軍事行動，不過協議全文至今尚未對外公開。外界預期，正式簽署後還將進行一系列技術性磋商，以推動長期和平方案。美國總統川普（Donald Trump）先前表示，協議簽署後，全球能源運輸命脈之一的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將重新開放，美方對伊朗實施的海上封鎖也將解除。自今年2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗實際上已大幅限制荷姆茲海峽通行，導致全球約五分之一石油與天然氣出口運輸受到影響，推升國際能源價格。其後德黑蘭更對通行船舶實施收費制度，使全球航運與能源市場持續承受壓力。不過，荷姆茲海峽未來如何恢復運作，仍有許多細節尚待釐清。范斯接受媒體訪問時表示，美方希望海峽能長期維持免通行費制度，但具體安排仍需透過後續技術談判確定。