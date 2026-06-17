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2026年世界盃小組賽第一輪賽事於波士頓體育場火熱開踢，睽違28年重返世界盃舞台的挪威隊迎戰亞洲勁旅伊拉克。這場比賽成為了「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）的個人秀，他在生涯首場世界盃賽事中絲毫沒有怯場，於短短14分鐘內完成「梅開二度」，不僅刷新國家隊進球紀錄，更在射手榜上迅速追平了法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe），最終帶領挪威以4：1收下小組賽開門紅。挪威上一次踏上世界盃賽場已經是1998年的事，當時哈蘭德甚至要在該屆世界盃結束後29天才出生。然而，這位超級神鋒首次出戰國際大賽就展現了無與倫比的統治力。比賽進行到第29分鐘，挪威小將努薩（Antonio Nusa）從左路送出精準橫傳，埋伏在小禁區且無人盯防的哈蘭德輕鬆一腳鏟射破網，不僅幫助球隊取得1比0領先，也順利收下個人生涯的世界盃處子球。儘管伊拉克隨後扳平比數，但哈蘭德的恐怖之處就在於他捕捉失誤的嗅覺。第43分鐘，哈蘭德前一刻才剛錯失一次黃金空門機會，但幾秒鐘後，伊拉克門將賈拉勒（Jalal）發生解圍失誤，皮球直接打在哈蘭德的腿上神奇反彈入網。這顆進球讓他成為史上第一位在世界盃首秀完成雙響砲的球員，著名記者薩姆·布里茲（Sam Blitz）更打趣說道：「這真是一個噩夢般的進球，哈蘭德距離克洛澤（Miroslav Klose）的世界杯進球紀錄只差14球了！」值得一提的是，這是哈蘭德第51次為挪威國家隊披掛上陣，這兩顆進球讓他將自己保持的隊史進球紀錄推進至57球。面對星光熠熠的挪威，伊拉克隊並未選擇未戰先降。第39分鐘，前鋒艾曼·侯賽因（Aymen Hussein）在禁區內把握住機會，成功攻破挪威大門，一度將比數扳成1比1平手。在上半場的補時階段（45+3'），伊拉克更是掀起了一波狂轟猛炸，球員易卜拉欣·巴耶什（Ibrahim Bayesh）獲得了一次絕佳的得分良機，可惜最終射偏，錯失了讓伊拉克帶著平手甚至領先進入更衣室的機會。數據顯示，伊拉克在比賽中段一度連續嘗試了7次射門。帶著2比1領先進入下半場的挪威隊，展現了成熟球隊的「教科書級控場」。他們透過穩定的傳導將控球率維持在60%以上，有效消耗了伊拉克球員的體力。比賽第73分鐘，挪威主帥進行了大幅度的人員調度，其中後衛沃爾夫（David Møller Wolfe）因傷退場，由厄斯蒂高（Leo Østigård）替補上陣。這個換人立刻收到奇效，僅僅3分鐘後的第76分鐘，厄斯蒂高就成功破門得分，將比數擴大為3比1。下半場終了前的補時階段圖斯特維治（Kristian Thorstvedt）再補上一腳，最終以4：1懸殊比分踢倒伊拉克，全取3積分，為本屆世界盃之旅打下完美的基礎。