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沈伯洋轟造謠：針對內湖房價很貴 根本沒講過「我還沒想到」

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋沈伯洋接受專訪時提到內湖交通黑暗期的解方是「住工合一」，台北市議員游淑慧上政論節目轉述時卻說「沈伯洋被問內湖房價很高，他回一句『這我也還沒想到』」，讓沈伯洋昨（16）日晚間怒轟造謠，直言「我根本沒講過，紅媒的影響還真大」。事發源自沈伯洋日前接受《話時代人物》人物談及內湖交通壅塞問題的一段訪談，他在其中直言前市長柯文哲做了很多努力，內湖交通還是有解，無論是民生汐止線還是東環，在這些硬體如期完成之前，至少有6年交通黑暗期要解決，他以波音公司剛進駐西雅圖為例，內湖現在問題是通勤族進出內湖造成打結，最基本的就是讓內湖住宅能容納在內湖工作的人，只要能負擔得起。沈伯洋講到這裡，專訪主持人鄭弘儀插話表示「內湖房價很貴耶」，沈伯洋隨即回應，很貴啊，像婚育宅、青年科技宅，應該在內湖做強化。而解決內湖交通的另一種方式就是讓工時交錯，把大家上下班時間錯開、給企業誘因。針對這段專訪，游淑慧16日上《新聞大白話》時轉述，其中1句「沈伯洋說對啊我也還沒想到」，讓沈伯洋昨晚表示，脆不知不覺破40萬人，然後又開始面臨大量造謠，又一樣，報導他完全沒講過的話，然後議員與側翼一條龍。