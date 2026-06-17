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法國隊當家巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）與西班牙新生代女神伊絲特·伊克斯波席多（Ester Expósito）的戀情傳聞持續延燒，隨著兩人在巴黎、馬德里與伊比薩島多次被媒體拍到同框，儘管雙方都不承認關係，但仍吸引粉絲關注。然而，近日埃斯波西托在受訪時面臨了一道「致命題」：若法、西兩國在決賽會師，她究竟支持誰？現年26歲的伊克斯波席多因演出Netflix熱門影集《菁英殺機》（Elite）紅遍全球，在Instagram上擁有超過2420萬追蹤者，是當代最具影響力的西班牙演員之一。儘管雙方從未公開承認關係，但埃斯波西托近日在受訪時談及姆巴佩，坦言自己早在與對方交往傳聞傳出前，就已經非常了解這位世界級球星是誰。面對媒體好奇追問，若本屆世界盃決賽由她的祖國西班牙對決姆巴佩領軍的法國隊，她會選擇支持哪一方？伊克斯波席多露出尷尬又不失禮貌的微笑，坦言：「老實說，我也不知道該希望哪一隊獲勝。」這道橫跨國族情感與個人私密的難題，顯然讓這位人氣女星陷入了天人交戰。雖然戀情傳聞滿天飛，但在姆巴佩於世界盃首戰對陣塞內加爾時，觀眾席上並未見到伊克斯波席多的身影。當姆巴佩在紐澤西球場梅開二度、榮登法國隊史進球王時，伊克斯波席多人正在摩納哥參加蒙地卡羅電視節。伊克斯波席多在電視節上獲頒「國際金仙女獎」（International Golden Nymph Award），以表彰她在國際影視產業的卓越貢獻。典禮中，她從摩納哥阿爾貝二世親王（Prince Albert II）手中接過獎座，優雅大方，但一段與親王互動時略顯尷尬、不知該進退的短暫片刻，意外在社群媒體上引發瘋傳，成為網路上熱議的話題。隨著姆巴佩在世界盃賽場展現出強大的統治力，外界對於這位法國巨星私生活的關注度也達到頂點。伊克斯波席多不僅是這場全球最大賽事中最被頻繁搜索的女性之一，她與姆巴佩的一舉一動，無疑將繼續佔據運動與時尚娛樂版面。