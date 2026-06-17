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▲美伊終戰協議簽了又怎樣！以色列嗆聲：黎巴嫩照打不撤軍！（圖／美聯社／達志影像）

美國與伊朗斡旋達成的終戰備忘錄預計19日正式簽署，然而就在國際社會普遍鬆了一口氣之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻在耶路撒冷總理官邸召開記者會，強硬表態「戰鬥尚未結束」，宣示以色列將繼續在黎巴嫩、加薩與敘利亞採取軍事行動，完全不受任何協議約束。這番話立刻讓剛剛看到曙光的中東和平前景，再度蒙上一層厚重陰影。根據《以色列時報》報導，美伊終戰備忘錄中明確包含結束黎巴嫩戰鬥的相關條款，理論上要求各方停止在黎巴嫩的軍事行動。然而納坦雅胡毫不掩飾地表示，以色列「未施加任何限制」，將持續對真主黨保有完整的行動自由。他更在記者會上直接點明：「鬥爭尚未結束，這並非伊朗獨有。」言下之意，即便美伊雙方已達成協議，以色列仍保留對黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯乃至敘利亞境內目標發動攻擊的權利，根本不打算收手。更令外界憂慮的是，以色列軍隊目前仍持續駐紮在黎巴嫩南部，且根據現有協議內容，以軍撤軍並非停戰條件之一。一位美國高級政府官員對記者表示：「以色列的撤軍並非協議的條件，若伊朗無法控制真主黨並攻擊以色列，以色列將有權自我防衛並作出回應。」這段表態等同於為以色列繼續留在黎巴嫩、甚至持續發動攻擊，預留了足夠的法律與外交空間。以色列政治評論員吉迪恩·列維在接受半島電視台訪問時直言不諱：「納坦雅胡已被完全排除在談判之外，只剩下破壞行動。只要以色列部隊仍駐紮在黎巴嫩，就不會有真正意義上的完全停火，這項協議如何落實令人高度質疑。」最讓華盛頓頭疼的，或許是納坦雅胡在記者會上對美以關係的強硬表態。當被追問以色列是否會在未獲美國授權的情況下單獨對伊朗或真主黨採取行動時，他雖未直接回答，卻意味深長地說：「為了以色列的安全利益，我知道如何對白宮保持堅定立場。」這句話被外界普遍解讀為：納坦雅胡已做好準備，必要時不惜與美國正面衝突，一意孤行地推進以色列自身的軍事議程。值得注意的是，納坦雅胡在同一場記者會上宣布，他打算參加今年10月舉行的以色列大選，並信心滿滿地表示「我打算參選並贏得選舉」。分析人士指出，在大選前夕刻意展現強硬姿態、拒絕受美伊協議束縛，很可能是納坦雅胡精心計算的政治操作——在以色列國內選民眼中，「不向任何人低頭」的強人形象，向來是最有力的選票保證。美伊終戰備忘錄19日簽署在即，然而以色列的強硬態度已讓這份協議的實際效力打上一個大問號。一旦以色列繼續在黎巴嫩展開軍事行動，伊朗是否會以此為由拒絕履行協議條款、真主黨是否會藉機反擊，都將成為牽動整個中東局勢的關鍵變數。協議簽了，但槍聲未必會停——這，或許才是當前中東局勢最殘酷的現實。