我是廣告 請繼續往下閱讀

▲挪威隊長厄德高（Martin Odegaard，圖）坐鎮中場，憑藉出色視野與傳球能力掌控比賽節奏，是串聯哈蘭德、努薩等攻擊手的重要核心，也是挪威進攻體系的大腦。（圖／路透／達志影像）

▲挪威在世界盃首戰以4：1大勝伊拉克，展現黃金世代完整戰力。除了哈蘭德進球外，兩翼突破、中場組織與團隊壓迫同樣發揮關鍵作用，讓外界重新評估這支被視為黑馬的北歐強權。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃開打前，幾乎所有焦點都集中在「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）身上。但當挪威在睽違28年後重返世界盃舞台，外界才逐漸發現，這支北歐勁旅早已不是那支只能依賴超級前鋒單打獨鬥的球隊。從厄德高（Martin Odegaard）的中場指揮、努薩（Antonio Nusa）的邊路爆破，到瑟洛特（Alexander Sorloth）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）等旅歐戰將全面到位，挪威正迎來近代史上最完整的一代黃金陣容。在被稱為本屆「死亡之組」的I組中，法國雖然仍是晉級熱門，但若因此低估這支天賦與深度兼具的挪威，恐怕將為此付出代價。不可否認，25歲的哈蘭德絕對是挪威陣中最重要、也是最具威懾力的武器。你只需要看看他在資格賽中那不講理的殘暴數據就能明白：他在8場資格賽中場場進球，以不可思議的效率狂轟16球，其中包括對陣摩爾多瓦時的「單場5球」神蹟，以及對以色列的帽子戲法。而來到世界盃舞台後，哈蘭德的火燙狀態依舊延續。在對陣伊拉克的小組賽首戰中，他開賽僅14分鐘便完成梅開二度，率領挪威早早掌控比賽節奏，最終幫助球隊以4比1拿下關鍵勝利。從資格賽到世界盃正賽，哈蘭德已經證明自己不只是歐洲最可怕的射手之一，更是本屆金靴獎最熱門的競爭者。在邊路配置上，挪威主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）原本就擁有一套不按牌理出牌、卻極具破壞力的進攻組合，而首戰4：1大勝伊拉克後，這套配置的威力也正式在世界盃舞台上獲得驗證。挪威不只是靠哈蘭德（Erling Haaland）個人能力硬解比賽，更透過邊路速度、雙高塔牽制與中場輸送，讓伊拉克防線整場疲於奔命。效力萊比錫RB的21歲天才邊鋒努薩（Antonio Nusa），在資格賽就曾以6場比賽貢獻6個進球與助攻打出名聲，如今進入世界盃正賽，他的存在持續拉開對手防線寬度，讓挪威能在兩翼創造更多進攻空間。而效力本菲卡的22歲超新星謝爾德魯普（Andreas Schjelderup），則讓索爾巴肯在替補席上保有變招能力，進一步提高挪威進攻端的續航力。右路配置同樣是挪威的特殊武器。身高195公分的馬德里競技中鋒瑟洛特（Alexander Sørloth）被拉到邊路後，不只是單純邊鋒，而是會在控球推進時內縮至禁區，與哈蘭德形成極具壓迫感的「雙高塔」連線。對伊拉克一戰，挪威能早早打開局面，正是因為對手無法同時處理哈蘭德的終結能力、瑟洛特的牽制，以及邊路球員不斷製造的寬度。再加上鮑勃（Oscar Bobb）、豪格（Jens Petter Hauge）等人提供板凳深度，挪威已不再是單點爆破型球隊，而是一支能用多種方式製造威脅的完整進攻團隊。中場則是挪威首戰能踢出壓制力的另一個關鍵。若說哈蘭德是最後完成致命一擊的終結者，那麼隊長厄德高（Martin Odegaard）就是讓整套進攻正常運轉的大腦。這位剛率領兵工廠奪下英超冠軍的中場指揮官，在資格賽期間即便受到傷病影響、僅出賽5場，仍送出全歐洲最多的7次助攻，足以證明他在國家隊體系中的不可取代性。對伊拉克之戰，挪威能夠在開局快速進入節奏，關鍵不只是哈蘭德14分鐘內完成梅開二度，而是中場能穩定把球送到最具威脅的位置。厄德高的視野、節奏掌控與直塞能力，讓哈蘭德不必頻繁回撤找球，也讓挪威的攻勢更有層次。在他身旁，富勒姆防守中場貝格（Sander Berge）與本菲卡中場奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）提供了攻守平衡。貝格負責中場屏障與第一時間保護，奧爾斯內斯則用大範圍跑動補足轉換銜接，加上托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、托斯比（Morten Thorsby）等具備硬度的中場輪替，挪威不只可以打快，也能承受身體對抗與高強度壓迫。首戰4：1擊敗伊拉克後，挪威最值得警惕之處已經不只是哈蘭德進了幾球，而是這支球隊的進攻結構與中場支援已經成形。當哈蘭德身後有厄德高負責輸送，兩翼又能持續拉扯防線，挪威就不再只是世界盃黑馬，而是I組任何強隊都不能輕忽的危險對手。