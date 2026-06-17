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國民黨主席鄭麗文訪美行程風波不斷，除傳出同框中國統戰幹部、遭美國國務院降格接待外，如今再傳出不僅遭美國國安會取消會面，也有國會議員臨時取消安排。根據《自由時報》報導，鄭麗文訪團原本透過美國遊說公司申請「國會幕僚導覽」，但事後才告知成員包括鄭麗文，「欺瞞的手段」讓部分議員方面留下不佳印象，也導致「眾議院中共問題特設委員會」最後決定取消會面。鄭麗文訪問華府期間曾表示，此行會見了9位跨黨派議員。不過，根據報導，鄭麗文這次訪問進展不順，主因在於她並非直接提出正式會面請求，而是「企圖用欺瞞的手段」爭取接觸機會。部分國會議員取消會面後，美國國安會也隨後臨時取消與鄭麗文的會面安排。美國眾議院外交事務委員會之所以仍未取消會面，是為了讓眾議院外交事務委員會主席布萊恩·馬斯特（Brian Mast）能夠當面向鄭麗文表達不滿，尤其是針對軍售與台灣國內委製生產方案等議題。此外，鄭麗文在華府期間，美國政界也傳出她可能出席12日一場與美台夥伴關係相關的活動。該人士說，雖然當時僅是傳聞，但已引發參與該活動的白宮幕僚疑慮，最後導致所有白宮幕僚選擇退出活動。