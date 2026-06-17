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投資人將目光聚焦在聯準會利率決議與新任主席華許的政策立場，也因此美股四大指數昨（16）日多數走低，台指期夜盤下跌744點，拖累台北股市今（17）日開盤下跌123.92點、來到45685.27點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1.29點、來到428.97點。今日開盤量大強勢個股：長榮航、力積電、凱基金、今國光、映泰；開盤量大弱勢個股：華邦電、合晶、友達、正新、宏碁。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌45元、來到2355元；聯發科開盤下跌65元、來到4495元；台達電以平盤價2220元開出。市場預期，美國與伊朗代表將於週五在瑞士正式簽署諒解備忘錄，荷姆茲海峽可望全面恢復通航，美國總統川普表示，目前荷姆茲海峽已「部分開放」，船隻開始恢復航行，待週五完成簽署後將全面重啟，之後雙方還將展開為期60天的第二階段談判。國際油價持續下跌，布蘭特原油價格跌破每桶80美元。市場目前正等待聯準會週三公布利率決議。外界普遍預期聯準會將維持利率不變，並同步發布最新經濟預測。美股四大指數多數走低，道瓊指數上漲328.64點，或0.64%，收51999.67點，那斯達克指數下跌307.60點，或1.15%，收26376.34點，標普500指數下跌42.94點，或0.57%，收7511.35點，費半指數大跌805.40點，或5.71%，收13294.22點。台股ADR普遍走低，台積電ADR下跌3.53%，日月光ADR下跌4.31%，聯電ADR下跌6.33%，中華電信ADR逆勢上漲0.61%。台指期夜盤則是開高走低，終場下跌744點或1.63%，收在45020點，台積電期貨盤後終場下跌25元或1.05%，收在2365元。