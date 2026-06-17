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外交部譴責一中謬論 重申中國民國主權獨立

外交部呼籲尼泊爾正視中國威脅和債務陷阱

中國外交部長王毅15日在北京會見尼泊爾新任外交部長坎乃爾（Shisir Khanal），雙方於會中宣揚「一個中國」主張。對此，外交部強烈譴責王毅與坎乃爾附和「一中原則」，強調中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。外交部並呼籲尼泊爾新政府正視中國對台海和平、全球安全、人權與民主治理的威脅，警告附和中國損害台海穩定的說法，對尼泊爾「僅有害而無益」。根據中國外交部新聞稿，王毅表示高度讚賞尼泊爾恪守一中原則，並在台灣、涉藏等涉及中國「核心利益」議題上支持中方，同時承諾將與尼泊爾高品質共建「一帶一路」，聚焦電網、公路、航空等基礎建設，協助尼泊爾從「陸鎖國」轉型為「陸聯國」。坎乃爾則回應，尼泊爾堅定奉行一中政策，宣稱台灣與涉藏問題均屬中國內政，支持中國實現完全統一，並稱不允許任何勢力利用尼泊爾領土損害中國利益，未來也將積極參與「一帶一路」，提升兩國互聯互通。對於王毅與坎乃爾的發言，外交部強烈譴責，痛批2人罔顧國際客觀事實，妄稱「一中原則」謬論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何企圖貶損台灣主權地位的不實論述，都無法改變此一不爭事實。同時，外交部呼籲尼泊爾新政府，應正視中國對台海和平乃至全球安全的長期威脅，包括其長期在全球諸多區域及國家遂行擴張主義，中方也透過各種缺乏良治及民主的不當手段，迫使許多國家陷入債務陷阱，甚至持續迫害境內少數民族，嚴厲打壓宗教自由等基本人權。外交部警告，附和中國用以損害台海和平穩定的「一中原則」，對尼泊爾而言「僅有害而無益」。聲明最後重申，台灣願與所有支持自由、民主及人權的國家持續合作，共同堅定守護台海和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。