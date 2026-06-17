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川普改口稱「我喜歡這個點子」

執政黨內掀反彈：共和黨高層批「不通氣」罕見且反常

美國總統川普（Donald Trump）16日表示，願意將美國與伊朗之間旨在結束戰爭的臨時協議送交國會審查。不過，這份日前宣布達成的協議至今尚未公開全文，就連許多共和黨議員也坦言對內容所知有限，引發朝野要求政府提高透明度的聲浪。根據路透社報導，美伊雙方於15日宣布達成諒解備忘錄（MOU），外界普遍認為這將有助於結束已造成數千人死亡、並重創全球經濟的衝突。根據雙方官員先前說法，協議內容包括將4月宣布的停火再延長60天，並重新開放自2月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動後實際陷入封鎖的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。但截至目前為止，協議全文尚未公布，也未提交國會審閱，導致外界對實際條款內容充滿疑問。正在法國出席七大工業國集團（G7）峰會的川普受訪時表示，他此前並未考慮將協議送交國會，但認為這是個不錯的主意，「我喜歡這個想法」。他表示，希望等到預計本週五（19日）舉行的正式簽署儀式結束後再進一步處理相關程序。川普同時重申，伊朗將放棄發展核武器。不過，德黑蘭當局長期以來始終強調，其核計畫僅用於和平用途。民主黨方面則對川普宣稱即將實現和平的說法保持高度懷疑。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，過去數月來，政府已多次宣稱戰爭即將結束，但結果屢屢令人失望。舒默表示：「距離川普聲稱與伊朗達成『共識』已經過了兩天，但他仍未公布任何具體內容，外界根本不知道協議到底是什麼。」他呼籲川普政府盡快向國會情報委員會領導層組成的「八人幫」（Gang of Eight）進行機密簡報，並向全體國會議員及美國民眾說明協議內容。不過，目前白宮尚未公布任何相關簡報安排。實際上，川普在法律上可能有義務讓國會介入。據美國2015年通過的《伊朗核協議審查法》（Iran Nuclear Agreement Review Act），任何涉及伊朗核問題及制裁解除的協議，在實施前都必須提交國會審查。該法是在前總統歐巴馬（Barack Obama）政府推動伊朗核協議期間制定，因此若此次協議涉及解除對伊朗制裁，川普政府可能依法必須接受國會監督。分析指出，一旦協議送交國會，議員仍有機會試圖阻擋部分條款生效。雖然共和黨目前掌控參眾兩院多數席次，且多數黨籍議員在川普第二任期內鮮少公開挑戰其外交政策，但回顧此前的這場美伊戰爭，部分共和黨議員過去就曾選擇與川普唱反調，與民主黨人聯手投票，試圖強迫川普在發動戰爭前必須取得國會授權，惟最終未能成功。如今部分共和黨人也開始對資訊不透明表達不滿。參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）坦言，共和黨議員目前正積極向白宮索取協議文本。他表示：「我們正在設法取得文件。」並承認如此重大的外交進展，政府卻未與執政黨國會議員充分分享資訊，情況相當罕見。共和黨參議員提利斯（Thom Tillis）也表達質疑稱：「如果這是一份見不得光的秘密協議，我又該如何認真看待它？」隨著美伊預定於本週五在瑞士舉行正式簽署儀式，協議內容能否獲得國會支持，以及解除制裁、核計畫與荷姆茲海峽航行安排等關鍵細節，預料將成為未來數日華府政壇關注焦點。