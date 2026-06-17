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周杰倫日前公開新歌〈女兒殿下〉MV，好友阿Ken驚喜客串，不僅穿上粉色上衣，甚至反串成精靈、公主，頭戴花圈又穿著夢幻洋裝，讓許多網友笑瘋，在Threads上掀起熱烈討論，還有人說不知道阿Ken欠周杰倫多少錢，願意做這麼大的犧牲，「這沒欠個10億說不過去！」周杰倫的新歌〈女兒殿下〉MV中，大女兒和小女兒都驚喜入鏡，即便戴上墨鏡，但氣質和可愛的外型依舊神複製爸媽的基因，有趣的是，好友阿Ken在MV中角色吃重，扮演女兒的司機、玩伴、公主精靈等角色，換上精靈裝還有《冰雪奇緣》Elsa造型，讓網友笑喊，配角比主角還要吸睛。還有人開玩笑說，阿Ken不知道欠周杰倫多少錢，才會答應演出，「難怪杰倫會去幫他甜甜圈站台」、「阿Ken犧牲很大！」、「現在要阿Ken穿女裝搞笑。只剩周杰倫了」、「希望下次去買甜甜圈時，老闆可以穿這件」、「這沒欠個10億說不過去」。