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端午佳節將至，總統賴清德昨日視察部隊時強調，「保衛國家沒有假期」，隨著區域情勢迅速變化，以及國防特別預算遭到大幅度刪減，政府將會透過追加預算等方式，做國軍最堅實的後盾。對此，國防部今（17）日表示，無人系統、反無人系統是現代戰場上不可或缺的，也是引領現代戰場新的發展趨勢，所以無論如何是必須要建立。立院外交及國防委員會今日繼續審查115年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國防部主管非營業基金。國防部長顧立雄請假參加T-34教練機殉職飛官公祭，由副部長徐斯儉代為出席。針對賴清德宣布將提追加條例，徐斯儉表示，對於無人載具跟反無人系統的作戰需求始終存在，而且這個需求越來越大，現在大家都知道無人系統、反無人系統是現代戰場上不可或缺的，也是引領現代戰場新的發展趨勢，所以無論如何是必須要建立的，這點先和大家說明，因為作戰需求始終存在，所以國防部會依行政院指導，用各種各樣方法，顧立雄部長之前有說過包括追加預算、明年度預算，以及可能的話，特別預算補充這方面的作戰需求。針對火山佈雷車等武器將於下半年接裝，國軍是否已經做好接裝準備？徐斯儉回應說，任何新式武器來，國軍都同時做接裝訓練，這是一定要做的，不會等武器來再去做這個事情，每一項武器都是這樣。