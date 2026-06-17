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蔣萬安日前在新加坡「李光耀世界城市獎」致詞，演說中提到台北文化就如台灣火鍋「辣鮮香、各種食材完美融合」，不過，卻被網友質疑，蔣萬安從過去到現在，至少在4個重要場合都用了「火鍋」或「麻辣鍋」來比喻，被酸是「蔣稿機」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（16 ）日晚以「剉冰」比喻台北，更吸引總統賴清德留言直呼「消夜文」。沈伯洋昨晚在社群媒體發文說，火鍋很紅，害他半夜好餓，「但台北，對我來說，比較像一碗剉冰。火鍋是把料煮成一鍋；而剉冰剛好相反，每一口都不一樣：因為每一個區、每一種料，都不一樣」；他形容，高高涼涼的冰，是環抱台北的群山，稜線上撒一點花生粉，是繞著城市一圈的山林步道，西邊淋下來的黑糖蜜，「蜿蜒的是我們的河，北邊幾塊燒麻糬，冰涼裡藏著一點溫熱，像陽明山裡的溫泉」。沈伯洋續指，南邊加上茶凍和仙草，是貓空茶山的回甘，東邊串起一條珍珠，代表新科技與金融廊道，而中間是各種顏色的芋圓和地瓜圓，是不同世代、不同生活方式的人，在市中心相遇，每一顆都還是自己的顏色，卻一起聚在碗的中央。Q在一起，代表市民的韌性，山、河、人、各種味道，盛在同一個盆地、同一個碗裡，這比較像他心裡的台北。沈伯洋更打趣說，火鍋和剉冰唯一的共同點就是，可以吵要不要放芋頭；相關貼文引起不少政治人物留言，賴清德直呼「消夜文」；民進黨立委吳沛憶表示，「沈伯洋，你這樣我們更餓了」；議員許淑華也說，「講的好，哪一位台北人會覺得自己是火鍋料呢」。