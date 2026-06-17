我是廣告 請繼續往下閱讀

萬事莫如預算急 行政院：人民生計、安全不能等

立法院延宕今年度總預算審議至今已292天，而今年即將進入下半年，行政院日前已核定調升八大社會福利津貼，規劃自7月實施，但總預算未完成審議，行政院表示，相關追加預算及後續作業均受到影響。衛福部長石崇良表示，六大社福津貼的提升都必須審過預算才可辦理。行政院日前已核定調升八大社會福利津貼，原規劃自7月起實施，照顧對象包括低收入戶、弱勢兒少、身心障礙者及老年農民等族群；其中國民年金及老農津貼屬於年金；另外六大社福津貼較屬於弱勢者。石崇良今（17）日出席立法院衛環委員會審查總預算案。會前接受媒體聯訪時表示，目前盼推動的六大社福津貼從今年7月1日起要辦理追加，推估受惠人數約89萬、總經費合計244.4億元。石崇良說明，六大社福津貼本來就有預算，但要提高23.5%，約增加65.9億元；他表示，若要提升六大社福津貼都必須審過才辦理追加。行政院表示，時序即將進入下半年，防汛整備、民生建設及各項照顧措施皆有其急迫性與時效性，人民的生計和安全不能等，院長卓榮泰多次強調「萬事莫如預算急」，立法院既已延長本會期，更應善用延會時間，將總預算審查列為優先事項，以具體行動回應人民期待。行政院說明，日前已核定調升八大社會福利津貼，原規劃自7月起實施，照顧對象包括低收入戶、弱勢兒少、身心障礙者及老年農民等族群。然而，在總預算尚未完成審議前，相關追加預算及後續作業均受到影響。社會福利不應成為政治算計下的犧牲品，期盼立法院儘速完成總預算審議，讓追加預算能接續辦理，讓需要幫助的國人能及早獲得政府支持。