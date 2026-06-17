近期國際財經大事莫過於SpaceX上市，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，全球股市進入調整，台灣、日本、韓國股市再度逼近新高點，反觀港股跌勢加劇，恆生指數及國企指數都進入死亡交叉的空頭走勢。
謝金河指出，在中國A股市場仍穩扎穩打的情況下，眾多AI股如稀宇、智譜，及前不久鬧出新聞的勝宏科技、7月要到香港掛牌的中際旭創。理論上，港股應蒸蒸日上，反而卻持續走低。
謝金河回顧，在2018年前後，恆生指數一度到33844點，那時台股在11211點，雙方差距逾兩萬點，如今台灣的加權指數反而超前兩萬點，這個變化不可說不大。
謝金河點出，最近代表港股的領頭羊股價都下跌，像騰訊從683跌到420.4港元，阿里巴巴從186.2跌到106.2港元，小米從61.45跌到25.85港元，比亞迪從分拆前412.8跌到83.4港元，一大群新能源汽車的公司，如理想、小鵬、零跑、蔚來都頻創新低。
熱門的AI股如智譜、稀宇科技、壁仞、兆易股價大漲，但最近也出現套利賣壓，股價慢慢回落，稀宇從1330跌到411.2港元，看起來也不輕鬆。而送餐服務，電商的美團、京東股價跌得更慘。
謝金河表示，最近中共中央收緊資金投資海外巿場，服務境外的券商都受到限制，過去的北水南下，受到影響，香港及中國的內需每況愈下，台灣在港上市的旺旺、康師傅、統一中國，股價都一蹶不振，港股的質變與量變，似乎在醖釀新的變化！
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謝金河回顧，在2018年前後，恆生指數一度到33844點，那時台股在11211點，雙方差距逾兩萬點，如今台灣的加權指數反而超前兩萬點，這個變化不可說不大。
謝金河點出，最近代表港股的領頭羊股價都下跌，像騰訊從683跌到420.4港元，阿里巴巴從186.2跌到106.2港元，小米從61.45跌到25.85港元，比亞迪從分拆前412.8跌到83.4港元，一大群新能源汽車的公司，如理想、小鵬、零跑、蔚來都頻創新低。
熱門的AI股如智譜、稀宇科技、壁仞、兆易股價大漲，但最近也出現套利賣壓，股價慢慢回落，稀宇從1330跌到411.2港元，看起來也不輕鬆。而送餐服務，電商的美團、京東股價跌得更慘。
謝金河表示，最近中共中央收緊資金投資海外巿場，服務境外的券商都受到限制，過去的北水南下，受到影響，香港及中國的內需每況愈下，台灣在港上市的旺旺、康師傅、統一中國，股價都一蹶不振，港股的質變與量變，似乎在醖釀新的變化！