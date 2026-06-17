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▲國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年下半年全球市場應關注3大核心議題，中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈，並預估美國聯準會及台灣央行明（18）日利率不變可能性高。（圖／國泰世華銀行提供）

中東戰事升溫後，全球能源及原物料價格明顯走高，主要央行貨幣政策相較明顯轉趨審慎，歐洲及日本央行都已升息1碼，美國聯準會（Fed）及台灣央行也將於明（18）日公布最新利率決策。不過，專家認為，美台利率維持不變可能性大，美元後續走勢將持續受到「避險情緒」與「聯準會降息路徑」2股力量拉扯，下半年將於97至100區間震盪，日圓要脫離目前弱勢格局，要看美國是否降息。國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，2026年下半年全球市場關注3大核心議題，即中東戰事、貨幣政策與AI重塑供應鏈，中東戰事推升通膨疑慮，也使主要央行貨幣政策較年初更偏鷹派，所幸本週美伊簽訂和平協議，地緣政治風險暫時降溫。另一方面，AI投資浪潮持續擴大，加速全球供應鏈版圖重塑，台灣將是其中的重要受惠者。林啟超分析，中東戰事升溫後，全球能源及原物料價格明顯走高。自今年2月底至6月中，西德州原油價格一度大漲7成，最新則約2成，天然氣與石化原料價格亦同步上揚，使多數國家面臨通膨上調與經濟成長放緩的雙重衝擊。在此環境下，主要央行貨幣政策相較年初已明顯轉趨審慎。美國方面，由於通膨壓力升溫，預期聯準會在9月前維持利率不變，第4季降息時程仍存高度不確定性；歐洲央行已於6月升息1碼，下半年不排除進一步緊縮。雖然日本央行昨日已宣布升息1碼至1%，創31年新高，但林啟超認為，日、韓仍保有升息空間，而台灣央行也將於明日召開第2季理監事會議，預期6月維持利率不變的可能性大，下半年仍須密切關注通膨情勢。整體而言，美歐日「Higher for longer」的高利率情境仍可能延續一段期間。至於美元後續走勢，他預期仍將持續受到「避險情緒」與「聯準會降息路徑」2股力量拉扯。短期在全球市場風險偏好反覆，以及美國降息時程預期延後的影響下，預估美元指數下半年將於97至100區間震盪，美國10年期公債殖利率則預估於4%至4.5%區間盤整，日圓匯率要脫離目前的弱勢格局，還是要看美國聯準會的貨幣政策調整而定。