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▲清水茜向讀者揭露自己長期遭到的壓力。（圖／翻攝自X）

日本人氣漫畫《工作細胞》的作者清水茜15日在社群平台發文，驚爆自己在作品連載期間遭到親屬的金錢損害與性侵害，不得不和親妹斷絕關係，甚至罹患了憂鬱症、拔毛症，以及創傷後壓力症候群（PTSD），而《工作細胞》的創作靈感，其實就來自親妹將細胞擬人化繪製出來，在全球賣破1千萬冊，消息一出震驚各界。清水茜在X發文闡述在《工作細胞》連載期間，自己經歷了多起傷害事件，「我被診斷出患有憂鬱症與拔毛症，隨後又被診斷出患有創傷後壓力症候群（PTSD），此外，還遭受了來自親屬的金錢侵害與性侵害，加上家人的二度傷害交加，我最終也與當初促使我開始創作的妹妹斷絕了聯絡。」但她仍希望在不引起激烈爭議的範圍內，一點點地將她經歷的事情告訴大眾，立刻掀起討論。事實上，清水茜在去年11月時就曾透露，自己過去10年之間捲入嚴重糾紛，承受很大的身心壓力，自己早已經和10年前不一樣了，也已經透過律師處理相關問題，希望能繼續投入漫畫創作，消息公開後，大批粉絲湧入留言替她加油，希望她早日走出傷痛。32歲的作家清水茜畢業於漫畫專門學校，2014年以短篇「細胞的故事」獲得少年天狼星新人獎大獎，隔年開始連載化，更名為《工作細胞》自2015年開始連載至2021年3月號，漫畫以擬人化的方式，講述人體各種細胞的工作日常，不過清水茜本身沒有醫學背景，主要是妹妹在學習細胞相關知識，建議她用畫的方式加深印象，才有的靈感。