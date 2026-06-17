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行政人員離職率達28.8% 飛安監理人員平均年齡逾46歲

航管人員具高壓特性 部分學員訓練中主動離開

交通部民用航空局為我國飛安跟監理機構，不過近年人力結構偏高，平均年齡已經超過46歲，並且10年內屆退人數估計有近70人，人力斷層風險下隱含薪資競爭力的問題。民航局局長何淑萍指出，有注意到此問題，跟人事單位持續檢討中，雖積極爭取薪資，不過考量公務員有薪級表會一併統籌考慮。根據立法院委員會立委提案內容指出，民航局轄下人員包含飛安及監理人員、機場工程人員、一般行政人員。民航局112年至114年的職員及聘雇人員離職數，從43人增加至51人，114年度行政人員離職率更高達28.8％。而機場工程人員因業界薪資較具吸引力，因此民航局的考試分發報到率跟留任率較低。另，飛安與監理人力近五年有20人屆齡退休，平均年齡超過46歲；加上其工作高度專業性，性質屬於具備航空實務經驗約聘僱人員，民間薪資優渥成為極大拉力。根據統計民航局預估屆退人數接近70人，加上人力招募面臨斷層，容易形成人力空窗風險。何淑萍指出，民航局業務範疇多元，航空監理人員需要具備機師、副機師資格，薪資確實無法跟業界相比，但在行政院協助下去年已經調整。航管則有特殊加給表，民航局本部跟工程也依據人事行政總處制度辦，也有持續積極討論爭取合理待遇。何淑萍表示，行政院核定新增165名航管人員，因此規劃每年招考33 人充實人力。針對訓練過程中的汰離情形，她說，管制員工作具備高壓特性，牽涉決策能力與人格特質，部分學員是在受訓中發現職涯適配性不足而主動離職，部分則是未達考核標準。後續將強化與學校及外界的宣導與徵才，鼓勵具備相關專業潛力的人才加入航空產業。面對近年航班量攀升，民航局強調目前人力配置仍維持在安全範疇內，並優先確保飛航安全無虞。對於基層同仁，特別是航空站人員在缺乏輪班人力下的辛勞，民航局深表理解，並將持續與交通部及人事單位通盤規劃，研議長遠的人力補強策略，以減輕現職人員負擔，確保我國飛航安全監理量能穩定。