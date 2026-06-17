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▲潘若迪推出新單曲〈尖叫聲〉。（圖／翻攝自潘若迪Threads@funkydance_pan）

63歲「亞洲有氧天王」潘若迪近日推出全新創作單曲〈尖叫聲〉，並在社群平台發文宣傳，興奮寫下：「久等了！我需要你們的尖叫聲！」更幽默自稱是演藝圈最年長的全創作歌手，希望粉絲能一起支持新作品，消息曝光後，立刻吸引大批網友湧入留言區討論，直呼：「席琳狄翁終於發片了！」由於潘若迪過去曾被扮演國際天后席琳狄翁，新歌曝光後相關玩笑再次洗版留言區，有粉絲笑稱：「席琳狄翁終於出新歌！」也有人敲碗希望看到潘若迪與席琳狄翁同台合作，甚至還有網友打趣表示：「席琳狄翁不務正業」，讓整個留言區充滿歡樂氣氛。除了外型話題外，不少聽過歌曲的網友也大讚〈尖叫聲〉旋律相當洗腦，有粉絲留言表示，希望未來能在公園運動時聽到這首歌，也有人直接用「洗腦！」兩字表達心得。由於潘若迪長年深耕健身與舞蹈領域，歌曲搭配充滿節奏感的編舞，也被認為相當符合他的個人特色。除了歌曲本身受到關注之外，MV內容同樣引發討論，有網友點名希望可以看到綜藝大哥沈玉琳客串演出，更笑說這是歌曲能夠爆紅的重要關鍵之一；部分粉絲則認為MV結合搞笑與舞蹈元素，充分展現潘若迪一貫幽默風格，也讓整體作品更具娛樂效果。從留言內容不難看出，許多粉絲對潘若迪的新嘗試給予高度肯定：「潘潘你好棒」、「唱跳歌手」、「大家一起支持啊」等鼓勵聲不斷湧現，也有網友特別提到歌曲中的Dance Break相當精彩，認為未來很有機會成為短影音平台熱門挑戰。