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指蔣萬安2026仍不能掉以輕心 沈伯洋恐催出基本盤

指盧秀燕「意象」明確 呼籲國民黨別再敗在不團結

台北市長蔣萬安日前發聲主張廢除監察院，遭資深媒體人黃暐瀚指「跨越市長，直指國政」，甚至像是在釋出未來參選總統訊號。對此，國民黨立委王鴻薇昨（16）日直言，現在鼓動蔣萬安直攻2028，不是愛他而是害他。她更提醒，民進黨台北市參選人沈伯洋可望催出綠營基本盤，蔣萬安即便選情穩定仍不能掉以輕心。至於2028，王鴻薇認為國民黨不應操之過急，關鍵是團結。王鴻薇昨上《POP搶先爆》表示，針對政壇不斷有討論蔣萬安直攻2028的話題，她很贊同國民黨台北市議員楊植斗在臉書上說的，「現在推蔣萬安去選2028，不是愛他、是在害他」。王鴻薇強調，蔣萬安腦筋也很清楚，知道自己要專注市政，即便很多藍營的人有期待，但這時候做這樣的鼓動「真的不是愛他」。王鴻薇提到，尤其這次市長選舉非常重要，民進黨參選人沈伯洋應該能催出綠營基本盤，加上民進黨保有很強的中央資源、很會選舉，雖然蔣萬安現在選情穩定，但終究不能掉以輕心。王鴻薇進一步指出，2028總統大選則不應操之過急，蔣萬安在拚連任的同時，不要把槍交給對手，尤其現在台中市長盧秀燕的「意象」非常明顯，而蔣萬安跟盧秀燕本來就感情非常好，2人也有合作關係，國民黨現在最重要的還是「團結」，即使聽起來很八股、封建，但國民黨每次都是敗在不團結。大家說國民黨有很多太陽，但這有什麼不好？不要出后羿就好了。不管是立法院長韓國瑜或蔣萬安，一定會協助2026不同候選人，打好再談2028。