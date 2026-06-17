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原先要拚連任的澎湖縣長陳光復病情尚未穩定，已在醫院治療數月，目前仍未康復。民進黨選對會今（17）日建議徵召陳光復的妻子吳淑瑾參選澎湖縣長；民進黨下午將召開中執會正式通過提名，並召開提名記者會，由兼任黨主席的總統賴清德親自為吳淑瑾繫上競選背帶。布局年底縣市長選舉，民進黨上午召開選對會。發言人吳崢於會後轉述，會中決議，建議民進黨中執會在澎湖縣更改提名徵召吳淑瑾，代表民進黨參選澎湖縣長；他提到，賴清德在下午記者會上會更完整介紹吳淑瑾，同時也會向大家介紹苗栗市長參選人林月琴。對於為何選擇中途更換人選？吳崢說，今年初時，陳光復發生意外，至今還在復原中，黨部希望可以一起集氣，希望陳早日恢復原狀，而在討論過程中，各方有許多意見考量，主席下午會完整介紹、將背景說明。至於選對後是否有進行整體選情分析？吳崢說，沒有；針對連江縣、金門、花蓮是否會提人選？他強調，留待選對會決定，選對會任務還沒結束。