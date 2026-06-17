我是廣告 請繼續往下閱讀

這是一張遲到了近50年、卻最讓人動容的畢業證書。台中一名62歲的鐵工韓姓男子，4年內歷經兩次中風，一度手腳無力、連話都說不清楚，在每週風雨無阻地復健下，終於找回健康。就在復健課程即將「結業」前夕，他向語言治療師透露自己小五就輟學賺錢、一生渴望一張畢業證書的遺憾。為了不讓他留憾，治療師在最後一堂課，精心特製「畢業證書」送給他，溫暖的圓夢舉動看哭眾人。大甲李綜合醫院語言治療師許雅淳表示，韓男中風後伴隨嘴歪、左側嘴角無力等症狀，除了說話困難，喝水和吃飯時也會因口腔肌肉無力導致外溢。為此，醫療團隊每週協助他進行口腔訓練，藉由提升嘴唇的對稱性與閉合度，成功改善其進食與說話功能。許雅淳透露，在復健課程結束前一個月，她告知韓男其清晰度與進食狀況已大幅改善、即將「結業」，沒想到韓男主動靦腆表示，「我以前只讀到國小五年級，這輩子從來沒拿過畢業證書，真的很想要一張。」深受感動的許雅淳，便決定在最後一堂課特別製作並頒贈「畢業證書」，為他圓夢。韓男感性地說，自己4年前中風後，復健期間又遭逢二度中風，身體狀況一度急轉直下。小時候因為不喜歡讀書，小五就輟學投入鐵工職場，一做就是40多年，沒畢業始終是心中的遺憾。韓男表示，這5個月來他風雨無阻搭乘復康巴士到醫院，在語言治療師如同學校老師般地耐心、細心教導下，現在嘴巴不再歪斜，說話也變清楚了。這張特別的證書，無疑是他今年收到最珍貴的畢業禮物。