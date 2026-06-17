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2026美加墨世界盃衛冕軍阿根廷交手非洲強權阿爾及利亞，38歲世界球王梅西（Lionel Messi）第17分鐘先射進世界波助隊先馳得點，第60分鐘再補進第2球，梅西本場第17分鐘，親自從後場要球後，開啟招牌快速推進，無預警下起腳射進超狂世界波，幫助阿根廷先攻下1分。根據Opta等主流足球數據模型統計，從這個位置起腳射門的進球機率僅有3%。阿根廷就以1：0領先進入下半場，第60分鐘，梅西接獲門將大腳傳球，一次漂亮洩力後妙傳給隊友射門，阿爾及利亞主力門將盧卡·席丹（Luca Zidane）擋住後，球從手中滑出，梅西上前補進第2球，世界盃生涯進球數達到15顆，追平史上第2。由於當時比賽仍有30分鐘，比賽焦點變成在於梅西能否以最老年紀上演單場進3球「帽子戲法」，隊友也刻意製造機會給梅西，經過2次失敗後，第76分鐘隊友妙傳給跑至禁區外的梅西，他停球後用左腳射出一記瞄準角落的射門入網，全場陷入瘋狂，甚至有不少球迷感動落淚，阿根廷終場就靠梅西單場3顆進球，3：0擊敗阿爾及利亞。梅西下個月即將年滿39歲，本屆為生涯第6度參戰世界盃，也是最後一次在世界最高殿堂亮相，結果首戰就書寫個人紀錄，