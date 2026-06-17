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光學鏡頭大廠大立光近日股價表現強勁，今（17）日在台北股市走低之際，大立光逆勢開高走高，最高一度衝至5310元，重回5000元整數關卡，累計這2個月漲幅達145.66%。大立光先前召開股東常會，董事長林恩平釋出下半年營運展望表示，今年客戶新機拉貨排程與往年不同，部分產品出貨時程延後至明年第一季，使得第四季將成為今年營運負荷最重的一季。他進一步說明，延後的產品以非旗艦機種為主，旗艦機仍維持既有發表節奏。至於今年整體訂單量，與去年同期相比並未明顯增加，主要受到終端產品售價偏高，以及記憶體價格上漲等因素影響，市場需求仍偏向保守。除了本業手機鏡頭外，大立光近年積極切入AI伺服器光通訊市場。今年首度參展COMPUTEX，展示共同封裝光學（CPO）相關解決方案，並布局光纖陣列（FAU）與微透鏡陣列（MLA）等高階光學元件。大立光日前公告4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元；以首季獲利推算，累計今年前4月每股純益60.58元；大立光5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；累計今年前5月合併營收254.95億元，年增15%；大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。大立光雙線並進的消息傳出，也讓外資接連調高目標價，先前有兩家外資發出報告調高大立光目標價，其中一家評等由中立調升至買進，目標價由上3060元上調至5325元，為目前法人圈中最高目標價；另有一家歐系外資給予大立光買進評等，目標價從3150元調高至5000元。