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賴瑞隆與《鐵拳教育》哪裡像？網友揪出這幾點：根本87％像

韓劇《鐵拳教育》近期在台灣掀起討論熱潮，其中一名國會議員父親角色，被認為與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況相似，網友紛紛在社群平台上標記賴瑞隆，未料相關留言卻遭封鎖。賴瑞隆今（17）日接受媒體詢問時，再度被問到《鐵拳教育》話題，不過他全程保持低調，未正面回應是否曾處理相關留言，也未針對網路質疑多做說明，四度「謝謝」閃避追問。面對媒體詢問，是否有網友推薦《鐵拳教育》的留言遭刪除或封鎖，賴瑞隆簡短回應說：「喔，沒有，謝謝，謝謝。」當記者接著追問是否看過該影集時，他則表示「有看過了」，至於近期社群平台貼文下方持續出現大量相關留言，賴瑞隆沒有進一步談論，而是強調：「我想說尊重所有的，台灣是一個民主的社會，我們珍惜我們的自由民主啦，謝謝。」記者隨後提到，同黨立委王義川也推薦教育人員看《鐵拳教育》，詢問賴瑞隆對此是否有不同看法？不過本人仍維持相同態度，僅說：「我們都尊重大家的意見，謝謝。」隨著高雄市長選戰升溫，參選人的一舉一動都受到關注，而《鐵拳教育》相關爭議，也意外成為選戰話題之一。日前有網友在Threads發文指出，《鐵拳教育》第一集登場的「議員父親」角色，越看越像賴瑞隆，不僅外型與氣質引發聯想，連劇情設定更出現不少重疊。劇中議員父親正處於政治上升期，準備挑戰更高層級選舉，而賴瑞隆在現實政治中，也被視為民進黨角逐高雄市長的人選。進一步比對劇情與現實事件，網友指出，劇中角色面對校園霸凌爭議時，初期處理態度消極，直到事件被揭露後，才迅速升高成社會與媒體關注焦點；而在現實中，賴瑞隆日前因兒子涉及校園霸凌，也引發受害學生家長不滿，指控賴妻拖了近1個月後才安排會面，且過程中未正式致歉，相關事件同樣在網路曝光後持續延燒。值得注意的是，《鐵拳教育》中該名議員父親最終因霸凌風波重創政治形象，仕途受挫，瞬間讓他的總統夢碎。隨著討論在社群平台持續擴散，外界也開始關注，賴瑞隆投入高雄市長選戰是否會受到校園爭議影響。其他網友看完諸多雷同處後，也不禁直呼：「根本87％像！」